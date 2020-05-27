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Спарта - Виктория. Прогноз на матч Чемпионата Чехии

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UA-Футбол делает прогноз на матч Чемпионата Чехии, который состоится 27 мая, начало встречи в 21:00

Спарта - Виктория. Прогноз на матч Чемпионата Чехии
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В первом круге чемпионата "Виктория" обыграла "Спарту" 1:0, чем поспособствовала провалу столичной команды в осеннем периоде выступлений. Пражане находятся на сенсационно низком для себя месте, занимая всего лишь девятую позицию. Впрочем, шансы подняться ближе к группе лидеров очень неплохие, например, от четвертого места "Спарту" отделяет всего лишь четыре балла.

Чемпионат Чехии. 25-й тур
Стадион: Generali Ceska pojistovna Arena (Прага)

Спарта Прага 21:00 Виктория Пльзень

"Виктория" провела последний свой официальный матч 7 марта, обыграв "Ческе-Будеёвице" 1:0. Судя по всему, команда из Пльзеня находится неплохой форме, три товарищеских матча провели они перед возобновлением сезона и во всех трех одержали победы. Интересно, что опять же с "Ческе-Будеёвице" сыграла "Виктория" в последнем спарринге – 4:1.

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А вот "Спарта" в своем последнем контрольном поединке сыграла вничью 3:3 с "Викторией" Жишков. В чемпионате Чехии у пражан была опять же ничья, но с более сильным соперником, лидером первенства. "Славия" довольствовалась миром 1:1. Сложно сказать в какой форме находится "Спарта", скорее всего, гости будут фаворитами в столице Чехии.

В двух последних матчах со "Спартой" "Виктория" одержала две победы 1:0 и 4:0. Однако в Праге последнее свидание команд завершилось в пользу гостей, в марте 2019-го "Спарта" разгромила "Викторию" 4:0. Прогноз: победа гостей 0:1.

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В статье: Спарта (Прага) Виктория (Пльзень) Прогнозы
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