Parimatch - официальный беттинг партнер Лестер Сити

Parimatch стал новым официальным беттинг партнером футбольного клуба "Лестер". Символика Parimatch будет размещена на форме для тренировки и разминки основного состава команды "Лестер Сити" во время всех локальных матчей, а также матчей турнира Лиги Европы УЕФА.

В рамках партнерства символику Parimatch можно будет увидеть на боковых светодиодных рекламных щитах во время домашних матчей Premier League, Emirates FA Cup и Carabao Cup, на пресс-воллах во время интервью, которые будут сопровождать все ведущие матчи на стадионе King Power, и в социальных сетях клуба.

Хардж Хир, глава отдела партнерства "Лестер Сити": "Мы действительно рады партнерству с Parimatch - потрясающим международным брендом. Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе и помогать укреплять международный авторитет друг друга".

Сергей Портнов, СЕО Parimatch: "Это отличное партнерство для Parimatch. Премьер-лига - один из крупнейших и популярных турниров в мире. Мы рады стать частью мировых соревнований. Мы видим много общего между нашим брендом и футбольным клубом "Лестер Сити". "Лестер" - большая история Премьер-лиги. Их стремительный взлет обусловлен их проницательным менеджментом и стремлением к успеху. Уверены, что несгибаемый дух "Лестера" поможет нам продолжать этот увлекательный путь развития и международной экспансии".

Иван Ляшенко, директор по маркетингу Parimatch: "Лестер Сити" всегда будет известен как дивомейкер за их выдающуюся победу в Премьер-лиге. В Parimatch мы верим, что чудеса можно творить только упорным трудом и боевым духом. Мы рады сотрудничать с клубом и игроками, которые исповедуют те же ценности".

Parimatch соединяет развивающиеся рынки с миром традиционного и нового беттинга и является одной из самых популярных букмекерских компаний в регионе Восточной Европы.

В июле 2018 Parimatch стал официальным беттинговим партнером UFC в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Кроме того, в 2019 году был основан фонд Parimatch Foundation, который вложил значительные средства в укрепление здоровья и благополучия за счет расширения возможностей для образования и участия общественности в спорте.