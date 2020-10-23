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БК 1xBet претендует на победу в 6 номинациях SBC Awards 2020

Новости
(2 голосов)
БК 1xBet претендует на победу в 6 номинациях SBC Awards 2020
Внешние источники Автор UA-Футбол
Новина українською

Букмекерская компания 1xBet представлена сразу в 6 номинациях престижной гэмблинг-премии SBC Awards. Для букмекера такой результат является подтверждением стабильно высокого уровня работы, ведь по итогам 2019 года компания также была номинирована в 6 категориях. Всего же 1xBet номинируется на одну из наиболее авторитетных наград в индустрии уже третий год подряд.

Список номинаций, в шорт-лист которых вошла компания, выглядит так:

  • Лучшее спонсорство года
  • Лучший футбольный букмекер года
  • Лучший киберспортивный оператор года
  • Лучшее мобильное приложение
  • Лучшая маркетинговая кампания года
  • Лучшая аффилиатская программа

Представители 1xBet отметили, что компании очень приятно оказаться в шорт-листе сразу в 6 номинациях. Ранее компания уже признавалась лучшей в номинациях «Восходящая звезда в области инноваций спортивного беттинга» и «Самая инновационная партнерская программа» и надеется, что в этом году увеличит число побед.

Церемония награждения в этом году пройдет в онлайн-режиме и состоится 9 декабря. Более 800 гостей смогут в прямом эфире увидеть, как лучшие букмекерские компании и казино мира борются за победу в 44 номинациях. Виртуальных гостей мероприятия ждут уникальные возможности для общения, а также ряд активностей, которые сделают вечер еще интереснее.

Церемония вручения премий SBC Awards проводится с 2014 года, успев стать одним из наиболее заметных мероприятий среди себе подобных. В состав жюри входит несколько десятков авторитетных представителей индустрии.

1xBet является глобальным партнером футбольного клуба “Барселона”, официальным партнером трансляций итальянской Серии А, медиапартнером испанской Ла Лиги, титульным партнером киберспортивных организаций NAVI и Cascade. Компания поддерживает ряд международных спортивных турниров, а ежемесячная аудитория игроков 1xBet составляет несколько сотен тысяч человек в десятках стран мира.

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В статье: букмекеры
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Комментарии (2)
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Иэясу Токугава (Харьков)
23.10.2020 в 14:45
в реальном рейтинге букмекерских контор Sportsbook Review они имеют оценку D, что близко к самому низкому значению
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Камонплей
23.10.2020 в 13:37
маркувати відверту рекламу як "новини". які ж ви жалюгідні лайноїди.
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