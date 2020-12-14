Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
БК 1xBet стала победителем SBC Awards 2020
Букмекерская компания 1хBet стала обладателем награды SBC Awards – наиболее авторитетной премии беттинг-индустрии. Церемония объявления победителей «Оскара» букмекеров в 2020 году прошла в режиме онлайн 9 декабря.
Победа досталась 1xBet в номинации «Лучший киберспортивный оператор года». В этой же номинации компания была представлена и в 2018-2019 годах, потому нынешнюю победу можно рассматривать как подтверждение высочайшего уровня 1xBet в этом направлении.
Помимо этого, еще в двух категориях 1xBet удостоилась звания Highly commended – «Маркетинговая кампания года» и «Спонсорство года», а также была представлена в шорт-листах номинаций «Лучший футбольный букмекер», «Лучшее мобильное приложение» и «Лучшая аффилиатская программа».
«Подобный успех очень важен для нас, ведь SBC Awards – это уже бренд в беттинг-индустрии, результатов церемонии каждый год ждут с нетерпением лучшие из лучших. Мы были уверены, что 2020 год был успешным для 1xBet по множеству параметров, но получить подтверждение того, что ты являешься лидером индустрии – всегда приятно», – заявили представители компании.
Эта победа стала уже 3-й для 1xBet на SBC Awards, в шорт-листы претендентов на награды которой компания попадает с 2017 года. Обладателей наград определяет голосование авторитетного жюри, куда входят более 100 представителей игровой индустрии. Голосование проводится анонимно, а его результаты проходят проверку ведущими аудиторскими компаниями мира, что гарантирует объективность при награждении лучших.
1xBet является титульным партнером таких киберспортивных организаций, как NAVI и Cascade Esports. Активация спонсорского контракта с NAVI, которая предполагала проведение четырех спецпроектов, осуществлялась рекламным агентством полного цикла 9 Pandas.
Одним из ярких примеров подобных спецпроектов является акция 1xSaloon:
Присоединяйтесь к 1xBet – и побеждайте с букмекером мирового класса!
Об 1xBet
Основанная в 2007 году, компания 1xBet — один из наиболее интенсивно развивающихся беттинг-брендов в мире. Ежемесячно БК принимает ставки на более чем 2000 событий в 25 киберспортивных дисциплинах, среди которых - популярные Dota 2, CS:GO, LoL и многие другие.
Популярное сейчас
- Коуч Ингульца опроверг обвинения Шахтера по поводу ненадлежащей подготовки стадиона
- Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
- Отмененный матч Шахтера, победы Десны и Зари, гол Малиновского. Главные новости за 13 декабря
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО