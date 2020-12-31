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Поздравление от Ювентуса и онлайн-игра в снежки от Parimatch

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Маккенни, Кьеза, де Лигт, Рэмзи передают привет!

Поздравление от Ювентуса и онлайн-игра в снежки от Parimatch
UA-Футбол
Новина українською

Parimatch приготовил яркий подарок для всех болельщиков. В канун новогодних праздников бренд презентовал новую онлайн игру созданную в олдскульном стиле Pixel Art.

Суть активности – игра в снежки. Вот только соперниками будут известные спортсмены. Среди них Конор МакГрегор, Майк Тайсон и Андрей Пятов. Попробуй свою удачу уже сейчас!

Не обошлось и без новогодних поздравлений! Партнер Parimatch, легендарный футбольный клуб Ювентус, записал видео для украинских болельщиков. С наступающим, друзья!

Поздравление от Ювентуса и онлайн-игра в снежки от Parimatch - изображение 1

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В статье: Ювентус (Турин) ПариМатч
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