Поздравление от Ювентуса и онлайн-игра в снежки от Parimatch

Parimatch приготовил яркий подарок для всех болельщиков. В канун новогодних праздников бренд презентовал новую онлайн игру созданную в олдскульном стиле Pixel Art.

Суть активности – игра в снежки. Вот только соперниками будут известные спортсмены. Среди них Конор МакГрегор, Майк Тайсон и Андрей Пятов. Попробуй свою удачу уже сейчас!

Не обошлось и без новогодних поздравлений! Партнер Parimatch, легендарный футбольный клуб Ювентус, записал видео для украинских болельщиков. С наступающим, друзья!