Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Parimatch предлагает всем новым игрокам 100% страховку ставки
Parimatch приготовил яркий приветственный бонус для всех новых игроков. При регистрации с лендинга компания возвращает 100% первой ставки, которая не сыграет.
Можно сделать любой ординар или экспресс с коэффициентом от 1,85 на сумму до 2500 и не переживать за результат спортивного события. Победа принесет выигрыш, а поражение просто невозможно, так как Parimatch все равно вернет сумму ставки на счет.
Акция действует с 20 января до 28 февраля. Воспользоваться же бонусом можно будет в течении 7 дней после регистрации.
Популярное сейчас
- Проблемы с арифметикой аукнутся технарем? В матче со Специей Фонсека сделал 6 замен вместо 5
- Пополнение в штабе Шевченко, Нойок выбрал Россию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ассист Ярмоленко, Манджукич в Милане и соперники для Шевы. Главные новости от 19 января
- Сегодня Продэксим в Запорожье проведёт матч 1/16 финала Лиги чемпионов
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО