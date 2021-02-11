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Parimatch запускает тотализатор с джекпотом в 10 тысяч євро

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Parimatch запускает тотализатор с джекпотом в 10 тысяч євро
Внешние источники Автор UA-Футбол
Новина українською

Совсем скоро к болельщикам вернутся еврокубковые матчи. Уже 16 февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов, а 18 февраля будут сыграны первые стыковые матчи Лиги Европы. И чтобы сделать просмотр самых престижных клубных турниров еще интересней, Parimatch объявляет о старте нового тотализатора.

Условия участия максимально простые. Достаточно лишь выбирать предложенные исходы футбольных событий и делать на них ставку (минимальная сумма всего 10 гривен). И, конечно же, кроме выигрыша победители также получат возможность стать обладателями крутых призов. Розыгрыш будет проходить каждую неделю, а главный джекпот – 10 тысяч євро. Чтобы его выиграть, необходимо угадать 12 исходов. Тех же, кто угадает от 7 исходов, также ждут крутые призы, от беспроводных наушников до смартфонов. Отметим, что эти призы разыгрываются только между игроками, которые ставят на футбол.

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