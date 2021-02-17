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Миссия: выиграть 21 тачку у Favbet
Компания Favbet объявляет старт акции с розыгрышем 21 авто
Все мужчины - дети. Меняются только игрушки. Именно поэтому Favbet разыгрывает 21 автомобиль для взрослых мальчиков. А чтобы розыгрыш был захватывающим - делает это в стиле известной игры.
Все люди склонны поддаваться ностальгическим чувствам. На них и решили сыграть авторы кампании. Чтобы каждый человек вспомнил начало нулевых, ночи, проведенные перед монитором компьютера, читы и крутую музыку и атмосферу свободы. Ставка от 100 гривен и ты все это вспомнишь в погоне за тачкой.
Лицами кампании стали Артем Милевский и Виктор Вацко, которые органично вжились в роли героев игры и стали проводниками истории на пути к тачке.
Первый этап акции уже начался. В нем разыгрываются 7 машин марок Jaguar XE, Ford EcoSport и ценные призы. Некоторые из них отсылают прямо к тематике кампании вертолет на радиоуправлении, полет на вертолете в Киеве, часы, Sony Playstation 5 и многие другие.
Кроме призов каждый участник сможет забыть о февральских морозах, серых буднях, рутине и почувствовать дух Майами с его солнечным настроением и постоянным праздником.
Погнали!
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