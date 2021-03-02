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Стало известно о решении выдать первую лицензию онлайн-букмекера в Украине

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(1 голосов)
Стало известно о решении выдать первую лицензию онлайн-букмекера в Украине

google.co.uk

Новина українською

На сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей появилось решение о выдаче лицензии на осуществление букмекерской деятельности в Украине. Оно касается лишь одной компании, которая на данный момент может считаться единственной готовой работать на законных основаниях.

Таким образом, первопроходцем стал международный холдинг Parimatch. Тем самым компания получила возможность не только полноценно функционировать на отечественном рынке, но и инвестировать в развитие украинской экономики. Отметим, что Parimatch является одной из ТОП-5 мировых беттинг-компаний и теперь сможет в полной мере реализовать свой опыт в Украине.

Следует отметить, что лицензия на беттинг стоит в 4,8 раза дороже, чем лицензия на онлайн-казино и беспрецедентно является самой дорогой в Европе.

Согласно подсчетам Министерства финансов Украины, в 2021 году легализация игорной отрасли принесет госбюджету порядка 7,4 млрд грн.

Это не финальный этап легализации букмекерского бизнеса в Украине. Для полноценного запуска рынка азартных услуг необходимо в ближайшие сроки реформировать налоговое законодательство.

Лицензирование предусмотрено законом об организации и проведении азартных игр.

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В статье: ПариМатч
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
02.03.2021 в 21:04
Я, конечно, презираю зеленые сопли. Но наведение порядка на рынке "азартных услуг" приветствую. Сцучка Тимошенка, в угоду Ху*лу, угробила игорный бизнес, давно пора его легализировать и закрыть вопрос.
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