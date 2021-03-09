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Париматч стал первым оператором, кто оплатил лицензию - 108 млн гривен
Поступления будут направлены на поддержку медицины, спорта, науки, культуры и образования страны
ООО "Париматч" выдали лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности, компания за 1 первый год действия лицензии заплатила 108 млн гривен в государственный бюджет страны.
Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Официальный источник также добавил, что информация подтверждена Госказначейством.
Таким образом, "Париматч" стал первым оператором в Украине, который получил лицензию для осуществления букмекерской деятельности.
Согласно закону об игорном бизнесе, все денежные поступления будут направлены на поддержку медицины, спорта, науки, культуры и образования страны. В такой способ операторы азартных игр поддерживают развитие национальной экономики и заявляют о себе как о социально ответственном бизнесе.
Напомним, процесс легализации был инициирован Президентом Украины, а также поддержан депутатским корпусом в августе прошлого года. Закон предполагает вводить обязательное национальное лицензирование операторов азартных игр и систему онлайн-мониторинга за деятельностью всех субъектов отрасли.
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