Новая звезда украинского футбола - Анатолий Трубин

Часто говорят, что голкипер — это половина команды. От надежности и стабильности вратарей действительно зависит многое. Их ошибки могут стоить команде победы, а сейвы заставляют болельщиков срываться на ноги. Молодой голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своем пути в состав первой команды горняков и о том, что помогает ему становиться сильнее.

"Как мои сверстники, я постоянно учился. Впрочем, в отличие от них, после уроков шел не гулять, а ехал на тренировку. Возвращался домой поздно: успевал только сделать домашние задания и поспать. Несколько раз я даже засыпал в автобусе, проезжая свою остановку. Что уж говорить о свободном времени! Его просто не было. Это иногда раздражало, но в такие моменты я вспоминал, ради чего так выкладываюсь. Я нигде не видел своего будущего, кроме футбола".

"В команде такого уровня как "Шахтер" нельзя расслабляться даже на секунду. Как только думаешь "я так классно играю, что могу все!", в эту же секунду ты перестаешь быть лучшим. Мы все учимся друг у друга мастерству, выдержке, дисциплине. Даже несмотря на конкуренцию. Например, у Андрея Пятова я учусь психологической устойчивости: чтобы ни случилось на поле, он всегда остается спокойным и уверенным в себе. Поддержку команды я начал чувствовать после того, как мы сыграли десяток матчей вместе. Она усиливается, когда могу подстраховать в самый ответственный момент. После этого мне доверяют больше, а я чувствую себя увереннее".

"Ошибиться чтобы выиграть" - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач.