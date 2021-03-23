Экс-капитан сборной Украины лично позвонил первым владельцам авто от Favbet

Favbet недавно организовал маркетинговое мероприятие "Выкради тачку у Favbet", которая продлится до июля 2021 года. Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель, в течение которых победителям будет подарено 6 автомобилей Ford EcoSport и 1 Jaguar XE и много других ценных тематических призов.

Основная цель мероприятия не просто в итоге разыграть 21 авто среди лучших болельщиков, а повысить доверие к промо-мероприятиям. В Favbet настроены разрушить стереотип, что все розыгрыши подстроены, а побеждают в них исключительно подставные лица.

Накануне были определены первые счастливчики среди участников мероприятия "Выкради тачку у Favbet". Более того, победителей ожидал двойной сюрприз, ведь об успехе им сообщил экс-игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера", бренд-посол Вячеслав Шевчук. Звездный в прошлом футболист сам позвонил победителям и имел возможность лично услышать их эмоции от новости о том, что они стали владельцам авто.

Итак, Ford EcoSport получили Владимир из Харькова, который фанатеет от английского футбола и ждет возрождение легендарного Металлиста, болельщик Динамо из Одесской области Владимир и Назар из Тернопольщины, который особенно обрадовался, услышав голос Шевчука, поскольку давно болеет за Шахтер.