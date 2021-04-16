BANDA представила новый стиль и позиционирование FAVBET

Компания FAVBET решила изменить отношение общества к индустрии азартных игр (гемблинга), которая в Украине переживает системные изменения, связанные с легализацией игорного бизнеса. К работе привлекли креативное агентство Banda. Совместная работа продолжалась полгода.

14 апреля креативные команды презентовали новое позиционирование FAVBET, в основе которого европейский подход: отношение к игре как к развлечению, а не способа заработка.

Специалисты Banda вдохновлялись идеей, FAVBET - это не просто гемблинговая платформа, а компания, которая делает спорт зрелищным, а клиентский опыт от игры - уникальным. Именно эту идею воплощено в стратегии, позиционировании и новом визуальном стиле. Продолжением ребрендинга станет информационная кампания с ключевым сообщением: "Будь внутри игры".

В основе рестайлинга - цвета, которые с компанией более 20 лет, но стали насыщенными и современными. Обновленный логотип более динамичный и гибкий. Креативная команда использовала два противоположных шрифта: "Такое визуальное решение символизирует противостояние, является основой спортивных соревнований", - объясняют в BANDA.

В FAVBET отмечают, что они ответственная компания, которая выступает за культуру беттинга (ставок на спортивные события), и ожидают положительные изменения в отношении общества к игровому бизнесу.

В начале апреля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию компании, владеющей популярным букмекерским брендом Favbet.

Favbet работает в нескольких странах и является партнером многих спортивных команд и соревнований. Начиная с сезона 2019/20, украинская Премьер-лига официально называется "Favbet Лига".