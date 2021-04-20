  1. UA-Футбол ⚽
  2. Ставки на спорт
В тренде
Новости
Новости

Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок 1xBet выиграл более 2 миллионов долларов на экспрессе из 44 событий

Новости
(2 голосов)
Игрок 1xBet выиграл более 2 миллионов долларов на экспрессе из 44 событий

Новина українською

Нам всем с детства знакома история Али-Бабы, нашедшего несметные богатства и сумевшего воспользоваться своей удачей. Кто не мечтал повторить его путь, став в одно мгновение богачом? В конце концов, все мы любим сказки со счастливым концом, где герой из народа становится лучшим из лучших.

Оказывается, в 2021 году для того, чтобы в одночасье разбогатеть, не надо отправляться в таинственные пещеры - достаточно делать ставки на 1xBet. По крайней мере, таким оказался путь к успеху 44-летнего жителя Алматы Мухажана, играющего на 1xBet сравнительно недавно - с 2019 года. Алматинцу удался действительно впечатляющий, практически невероятный по силе и точности прогноз, о котором стоит рассказать подробнее.

Игрок, который делал ставки на сайте одного из ведущих мировых букмекеров, рискнул крупной суммой в 100 тысяч тенге (примерно 238 долларов). Алматинец собрал экспресс из 44 (по числу прожитых лет) событий - и победил, выиграв 876 682 300 тенге, то есть более 2 миллионов долларов! Фантастическая сумма, которая наверняка мотивирует делать ставки на 1xBet и тысячи новых игроков.

“Я ставлю исключительно на футбол. Я сам футболист, хорошо разбираюсь в этом виде спорта. Результат вы видели. 1xBet я выбрал из-за того, что у них есть свобода выбора в ставках, например, неограниченный экспресс, высокие коэффициенты, возможность ставить на одну и ту же команду в разных турнирах. Мне нравится свобода выбора, считаю, что это правильно, потому я с 1xBet.

Мне нравятся большие экспрессы, если выигрывать, то по-крупному. Честно говоря, перед последними матчами нервничал. Когда осталось 3-4 матча и ты понимаешь, что возможен такой исход, то волей-неволей начинаешь нервничать. Последний матч был ночью, я сразу не поверил, казалось, что это не со мной происходит. Я сразу разбудил жену, показал, что случилось. Деньги сразу поступили на игровой счет - там был ноль, а потом сразу поступила сумма, о которой вы уже знаете”, - сказал Мухажан.

Игрок 1xBet выиграл более 2 миллионов долларов на экспрессе из 44 событий - изображение 1

При этом, стоит отметить, что для экспресса выбирались события с не самыми высокими коэффициентами - самый большой из них был равен 1,48. Большинство ставок было сделано на фаворитов футбольных матчей в еврокубках и ведущих европейских чемпионатов. Такая последовательная тактика привела к щедрому вознаграждению прогнозиста.

Выигранные деньги Мухажан потратит на благотворительность - его жена является куратором волонтерского движения по бездомным животным в Алматы.

“Я ей сказал, что если выиграю когда-нибудь, то первым делом мы поможем нуждающимся братьям нашим меньшим. Поэтому радость была безмерной. Помощь уже оказана в определенном объеме - закрыты долги местных ветеринарных клиник, это большая радость. Даже не выигрыш, а то, что смогли помочь. Люди звонят - и просто плачут от счастья, от того, что это случилось, это лучшая награда.

Суммы большие - и не все в состоянии так помочь. Я бизнесмен и не нуждаюсь в машине или какой-то недвижимости, у меня все есть, потому решение было в первую очередь таким. Считаю, что мой выигрыш был обусловлен тем, что основным посылом было желание помочь нуждающимся. И если игроки зайдут с мыслью о том, что выигрыш будет не только в их пользу, но и они с кем-то поделятся, то в этом и будет секрет успеха”, - добавил Мухажан.

Как видите, сам победитель считает, что рецепт успеха прост. Но в итоге все сошлось как надо - и в Казахстане появился новый долларовый миллионер. Это далеко не первый случай, когда игроки 1xBet выигрывают очень крупные суммы. Так, в начале 2020 года другой житель Алматы выиграл на 1xBet почти 9 миллионов тенге. Однако нынешние 876 миллионов - это новый уровень, и это самый крупный выигрыш в истории беттинга в Казахстане и СНГ.

Представители компании заявили, что рады выигрышу Мухажана, ведь это в очередной раз подтверждает ведущий статус 1хBet в мире букмекеров. Играйте с 1xBet - и делайте сказки реальностью!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: букмекеры ставки
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Oohhmee (Винница)
20.04.2021 в 12:25
Дело даже не в том что это сверх ублюдская реклама, а в том что при первом же выиграши 2х тыщ долларов 1хбет либо забанит вам аккаунт либо сделает максимальную ставку 10 долларов...помойка
Ответить
0
0
tayler (Днепр)
20.04.2021 в 12:08
И не понимаю, как нормальные люди (совсем не бедные) за пару тысяч долларов могут толкать граждан своей страны на то, чтоб те проигрывали свои деньги? Как можно быть такими и таким способом зарабатывать себе какие-то деньги? Совесть все равно должна быть...
Ответить
0
0
tayler (Днепр)
20.04.2021 в 11:55
Админы, неужели вы думаете, что все такие дол...бы и поведуться на этот бред?)) и я вообще не понимаю Шовковского и всех всех остальных на ютубе и не только, кто рекламирует букмекерские конторы, чтоб люди проигрывали деньги, это тоже самое что и игровые автоматы когда-то были, и не понимаю как нормальный человек может призывать играть в это!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...