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Музыку для совместного ролика Parimatch и Ювентус написал украинский композитор
Евгений Филатов - более известный как композитор и звукорежиссер группы ONUKA The Maneken.
Компания Parimatch стала партнером одного из старейших и самых титулованных клубов Европы и всего мира - туринского Ювентуса.
В рамках этого партнерства представители Parimatch выпустили совместный ролик с ключевыми игроками Ювентуса, которых по праву считают звездами мирового футбола.
Плеймейкеры первого состава Ювентуса - Криштиану Роналду, Артур Мело, Даниил, Мората и Войцех Щенсны - показали свои навыки для официального партнера команды и многомиллионной армии их фанатов.
Не менее ярким, чем эмоции Роналду и сейвы Щенсного, оказался музыкальное сопровождение видеоролика. И в этом нет ничего удивительного, ведь автор музыки для проекта - известный украинский композитор и звукорежиссер группы ONUKA The Maneken.
"Я рад, что мне выпала честь сделать музыку для футбольного клуба, за который играют суперзвезды, включая известного игрока во всем мире. В Ювентусе, безусловно, мне импонирует Криштиану Роналду. Он - легендарный игрок, которых было мало за всю историю футбола", - рассказывает музыкант.
Несмотря на это, будучи уроженцем Донецка, The Maneken является фанатом украинского Шахтера, который, к слову, однажды одержал победу над Ювентусом.
"Будучи фанатом футбола, ты можешь чувствовать эмоцию, которую испытывают болельщики на стадионе, когда поддерживают любимую команду. И вообще понимаешь спортивный характер, дух соперничества", - резюмирует Евгений Филатов.
Подробности и секреты написания музыки для футбольного клуба The Maneken рассказал сайту НВ, где можно прочитать полный материал.
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