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Буффон, Рабьо, Рэмзи и Алекс Сандро выступят для украинской аудитории на бесплатной конференции PM GO: Go global!

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14 мая событие соберет мировых лидеров в бизнесе, управлении, спорте и благотворительной деятельности

Буффон, Рабьо, Рэмзи и Алекс Сандро выступят для украинской аудитории на бесплатной конференции PM GO: Go global!

Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен

Новина українською

Футбол — лучший пример того, как представители разных стран, культур и менталитетов могут объединиться ради общих целей. Благодаря слаженной работе в команде и четким личным ролям одиннадцать человек становятся единым организмом на поле — и достигают невероятных высот.

Буффон, Рабьо, Рэмзи и Алекс Сандро выступят для украинской аудитории на бесплатной конференции PM GO: Go global! - изображение 1

На PM GO: Go global о своих принципах, командной работе и достижения целей расскажут мастера мирового футбола — звезды Juventus:

  • Джанлуиджи Буффон — вратарь, чемпион мира 2016 года, многократный победитель Серии А и обладатель Кубка Италии;
  • Адриан Рабьо — полузащитник, победитель Серии А и французской Лиги 1, обладатель Кубка французской лиги, Кубка и Суперкубка Франции;
  • Аарон Рэмзи — полузащитник, победитель Серии А, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.
  • Алекс Сандро — защитник, победитель Серии А и португальской Примейра-Лиги, обладатель Кубка Либертадорес.

Кроме того, футболисты поделятся собственным опытом о том, как переживать поражения и правильно делать выводы, сохранять мотивацию на протяжении карьеры, а также — чему футбол может научить бизнесменов.

На PM GO: Go global выступят предприниматели, топ менеджеры, спортсмены и деятели мирового уровня. Среди других спикеров — Пол Фрэнсис (Strava), Ширли Ли и Щаолей Дуан (Amazon Web Services), Алекса Мейер (Google), Свати Мохан (ex-Netflix), Ева Хилф (Polar Electro Oy) и многие другие.

Принять участие в онлайн-конференции можно бесплатно при условии предварительной регистрации - http://bit.ly/PMGOREGISTERNOW.

Начало — в 10:30 14 мая.

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В статье: ПариМатч
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