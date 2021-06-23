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Благотворительный фонд Favorit Foundation меняет название на Favbet Foundation

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Благотворительный фонд Favorit Foundation меняет название на Favbet Foundation

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Новина українською

В июне 2021 благотворительный фонд Favorit Foundation, основанный международной компанией Favbet, изменил свое название на Favbet Foundation. Это связано с переходом деятельности фонда на новый уровень развития в Украине и за ее пределами.

"Поскольку фонд Favorit Foundation осуществляет свою деятельность в пределах финансирования международной Entertainment Tech компании Favbet, было принято решение об изменении названия Favbet Foundation, которая принесет еще больше социально важных инициатив как в Украине, так и за ее пределами, цель которых решать социальные проблемы" , - комментирует Марианна Ковеня, куратор фонда.

В течение года вместе с Минцифрой и Украинской библиотечной ассоциацией при содействии Офиса Президента Украины, Favbet Foundation (в прошлом Favorit Foundation) реализует проект "Цифровизация библиотек", в рамках которого будет передано рекордные в истории impact-проектов 5000 компьютеров библиотекам по всей стране . Сейчас 7 областей уже получили более 2000 компьютеров, что делает путь к цифровой грамотности населения намного короче.

Недавно проект Министерства цифровой трансформации и FAVBET "Цифровизация библиотек" по решению независимого экспертного совета победил на ежегодном Антикризисном PR марафоне в номинации "B2G. Лучшие практики взаимодействия бизнеса с государством".

Завершение проекта по компьютеризации станет реальным шагом к масштабному преобразования библиотек по всей стране в современные хабы цифрового образования, где обучение происходит в течение жизни (подход life long learning).

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