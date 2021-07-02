  1. UA-Футбол ⚽
  2. Ставки на спорт
В тренде
Новости
Новости

Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок 1xBet выиграл почти 3,5 млн грн, угадав счет в матчах Франция - Швейцария и Хорватия - Испания

Новости
(1 голосов)
Игрок 1xBet выиграл почти 3,5 млн грн, угадав счет в матчах Франция - Швейцария и Хорватия - Испания

Новина українською

Очередной день на Евро-2020 подарил болельщикам настоящие триллеры. Хорватия с Испанией забили на двоих 8 голов (дальше прошли испанцы, которые одержали итоговую победу 5:3), а Швейцария выбила самих французов, победив в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время.

Пожалуй, счастливее швейцарцев и испанцев в тот вечер был только игрок 1хBet по имени Александр, который поставил 355 грн, а выиграл….3,37 миллиона!

Экспресс победителя был небольшим - всего две ставки, но зато какие! Александр предположил, что в матчах Хорватия - Испания и Франция - Швейцария основное время матча завершится со счетом 3:3! Суммарный коэффициент такого экспресса составил 9191!

В результате, основное время матча Хорватия - Испания действительно завершилось со счетом 3:3, после чего испанцы одержали победу уже в дополнительном времени. В матче же Франции и Швейцарии со счетом 3:3 завершилось как основное, так и дополнительное время.

Игрок уже получил выигранную сумму, и можно не сомневаться, что Евро он запомнит на всю жизнь благодаря ставкам на 1хBet.

Повторить или превзойти достижение Александра можете и вы. Переходите на 1хBet и делайте ставки! Для любителей больших экспрессов есть постоянная акция “Эффект М”, с которой, помимо суммы выигранной ставки, можно получить до $30 000 из призового фонда!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: 1xbet
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...