Кибертрак завершил свой тур по Украине

С началом выступлений сборной Украины на Евро-2020 стартовал и уникальный проект "Кибертрак", который прошел по инициативе Parimatch и при поддержке Федерации киберспорта Украины UESF. Впервые "Кибертрак" болельщики увидели 13 июня на столичном НСК "Олимпийский", после чего фура-трансформер отправилась в путешествие, охватив в целом за три недели 11 городов и преодолев более 3 тысяч км по Украине. Благодаря этому проекту тысячи украинцев получили возможность вместе болеть за команды в дисциплинах CS: GO и Dota 2, а также поддержать национальную сборную на чемпионате Европы. Тем самым Parimatch объединил уникальные эмоций от футбола и киберспорта в регионах.

Из столицы Украины фура отправилась на запад - Ровно, Львов и Ивано-Франковск. На игру между Украиной и Северной Македонией собралось немало львовян и гостей города, которые увидели первую победу наших ребят на Евро. Эти города показали, что у нас много молодежи, которой интересен киберспорт. Соответственно и уровень команд был достаточно высоким, что придавало интереса при просмотре матчей по CS:GO и Dota 2.

Из Ивано-Франковска фура отправилась на юг, где первой остановкой стала Одесса. В самом центре города собралось несколько сотен зрителей, которые до финального свистка поддерживали нашу сборную в заключительном матче группового этапа Евро-2020 против команды Австрии. Несмотря на неутешительный результат, зрители получили незабываемые эмоции от той атмосферы, которая царила на Греческой площади.

Следующими городами на маршруте "Кибертрака" стали Николаев, Запорожье и Днепр, где также были свои фанаты футбола, но больше фура заинтересовала именно фанатов киберспорта. Днепр вообще считается киберспортивной столицей Украины, поэтому уровень местных команд во время соревнований оказался ожидаемо выше предыдущих городов.

Из Днепра "Кибертрак" отправился в Харьков, где в фан-зоне мы стали свидетелями исторического события - матча между командой Андрея Шевченко и сборной Швеции. Гол на последних секундах добавленного времени от Артема Довбика надолго останется в памяти харьковчан, которые не могли заснуть до самого утра и праздновали исторический выход нашей сборной в четвертьфинал Евро.

А уже матч 1/4 финала Украина - Англия экран фуры транслировал в Полтаве, и даже несмотря на поражение нашей команды болельщики долго стоя аплодировали украинским футболистам.

Заключительным городом в рамках проекта стал Чернигов - город, в котором любителей киберспорта было точно не меньше фанатов футбола, которые ждали полуфинальный матч между сборными Англии и Дании.

Во время проекта также был анонсирован Чемпионат Украины Parimatch по CS:GO и Dota 2 с общим призовым фондом соревнований 1 млн грн, в котором могут принять участие все желающие.

Главную цель проекта было достигнуто, благодаря "Кибертраку" удалось совместить киберспорт и футбол и помочь разным поколениям лучше понять друг друга. Молодежь, которой интересен киберспорт и более старшие болельщики, которые отдают предпочтение футболу, вместе проводили время в фан-зоне уникального проекта "Кибертрак", бок о бок болели, радовались и побеждали.

В рамках проекта было разыграно много ценных подарков от его организаторов компании Parimatch. Гости имели свободный доступ к лаунж-зоне PlayStation, где мальчишки учили родителей играть в FIFA, семьями соревновались в настольный футбол и теннис, фотографировались с друзьями и любимыми в фотозоне Parimatch и просто получали удовольствие от летних вечеров.