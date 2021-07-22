Обновленный Шахтер начинает сезон матчем против Ингульца

Для "Шахтера" новый сезон Премьер-Лиги начнется 24 июля на стадионе НСК "Олимпийский" в матче против "Ингульца" из Петрово (начало в 19:30). Для горняков это будет первый официальный матч с новым главным тренером. Напомним, что летом Луиша Каштру заменил один из самых перспективных коучей Европы - Роберто Де Дзерби. Задачи у команды, как всегда максимальные, победа в чемпионате и успешное выступление в еврокубковой кампании.

Для команды из Петрово все скромнее, прошлый сезон она завершила 12-й и теперь ей необходимо как минимум сохранить прописку в элите украинского футбола. В трансферное окно в команду были приглашены ряд игроков, которые имеют большой опыт выступлений в УПЛ, но эти исполнители преимущественно имели статус свободных агентов. Главной потерей стал отъезд Ники Сичинавы в "Колос" также на правах свободного агента, но достойной замены форварду еще не нет. Это может повлиять на результативность "Ингульца" на старте нового сезона.

Ранее "Ингулец" еще не забивал "Шахтеру". Однажды горняки выиграли в Кубке Украины 4:0 и еще 1:0 в чемпионате. Также было техническое поражение "Ингульцу" в рамках УПЛ. Дончане и сейчас подходят к этому матчу в статусе претендента на победу. Аналитики Parimatch, титульного партнера "Шахтера", дают команде 81% на успех в этой игре. Также эксперты дают 51% на то, что горняки забьют как минимум 3 мяча.

Начало чемпионата всегда непростой для любых команд. Для горняков этот сезон очень важен, ведь огромные надежды болельщиков возложенные на обновленную команду, что может создавать дополнительный психологическое давление на Де Дзерби и его подопечных. Однако, последний контрольный поединок против "Оболони" (5:0 в пользу горняков) доказал, что команда полностью готова к новому сезону и новым вызовам.