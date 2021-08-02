Де Дзерби готовится к дебюту с Шахтером в еврокубках

3 августа "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов. Соперником горняков станет четвертая команда чемпионата Бельгии – "Генк" (начало игры в 21:00). С этим клубом в еврокубках "Шахтер" ранее не пересекался, зато играл против самых титулованных бельгийских команд, "Андерлехта" (2 победы) и "Брюгге" (2 победы, 5 ничьих и 1 поражение). Кстати, "Генк" еще называют или "магистрами", или "шахтерами".

Аналитики Parimatch на сомневаются, что "Шахтер" преодолеет третий квалифайн. 37% на то, что горняки пройдут дальше. И 42% на то, что украинская команда выиграет в первом матче, который пройдет на выезде (29% на победу "Гента" и 29% на ничью). Напомним, что ответный матч состоится 10 августа в Киеве.

Накануне "Шахтер" сыграл в рамках УПЛ со "Львовом" и уверенно победил 3:0 в гостях. Сейчас у команды две победы в двух официальных матчах сезона ("Ингулец" 2:1). У "Генка" дела обстоят хуже. Он начал сезон с поражения "Брюгге" в Суперкубке (2:3), затем была ничья со "Стандардом" (1:1) и поражение "Остенде" (3:4). Причем "Брюгге" "Генк" забил первым, как и "Остенде", там соперник "Шахтера" вообще дважды за матч вел в счете, но не смог удержать преимущество.

"Генк" много забивает, это вторая по результативности команда прошлого чемпионата Бельгии. Но и пропускает немало. Вряд ли "Генку" удастся рассчитывать на высокую результативность в еврокубках с более опытным соперником.

Проблемой для "Шахтера" бельгийцы стать не должны. Команда сделает все, чтобы с новым тренером попасть в основную сетку Лиги чемпионов и поэтому здесь главное просто сыграть собранно, не дав "Генку" ни единого шанса на борьбу за путевку в следующий раунд.