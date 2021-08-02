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Де Дзерби готовится к дебюту с Шахтером в еврокубках

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(1 голосов)
Де Дзерби готовится к дебюту с Шахтером в еврокубках

shakhtar.com

Новина українською

3 августа "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов. Соперником горняков станет четвертая команда чемпионата Бельгии – "Генк" (начало игры в 21:00). С этим клубом в еврокубках "Шахтер" ранее не пересекался, зато играл против самых титулованных бельгийских команд, "Андерлехта" (2 победы) и "Брюгге" (2 победы, 5 ничьих и 1 поражение). Кстати, "Генк" еще называют или "магистрами", или "шахтерами".

Де Дзерби готовится к дебюту с Шахтером в еврокубках - изображение 1

Аналитики Parimatch на сомневаются, что "Шахтер" преодолеет третий квалифайн. 37% на то, что горняки пройдут дальше. И 42% на то, что украинская команда выиграет в первом матче, который пройдет на выезде (29% на победу "Гента" и 29% на ничью). Напомним, что ответный матч состоится 10 августа в Киеве.

Накануне "Шахтер" сыграл в рамках УПЛ со "Львовом" и уверенно победил 3:0 в гостях. Сейчас у команды две победы в двух официальных матчах сезона ("Ингулец" 2:1). У "Генка" дела обстоят хуже. Он начал сезон с поражения "Брюгге" в Суперкубке (2:3), затем была ничья со "Стандардом" (1:1) и поражение "Остенде" (3:4). Причем "Брюгге" "Генк" забил первым, как и "Остенде", там соперник "Шахтера" вообще дважды за матч вел в счете, но не смог удержать преимущество.

"Генк" много забивает, это вторая по результативности команда прошлого чемпионата Бельгии. Но и пропускает немало. Вряд ли "Генку" удастся рассчитывать на высокую результативность в еврокубках с более опытным соперником.

Проблемой для "Шахтера" бельгийцы стать не должны. Команда сделает все, чтобы с новым тренером попасть в основную сетку Лиги чемпионов и поэтому здесь главное просто сыграть собранно, не дав "Генку" ни единого шанса на борьбу за путевку в следующий раунд.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 20:02
Шахтер - Чемпион!!!
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0
-1
СТОП крот (Киев)
02.08.2021 в 20:11
Бразилии!
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0
-1
СТОП крот (Киев)
02.08.2021 в 19:41
Удачи. Генку
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0
-3
aleks68
02.08.2021 в 19:42
помой фуфло и не гавкай дырявое чмо
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+1
-2
СТОП крот (Киев)
02.08.2021 в 19:52
Дырявое в аанусе чмо тебя сделало. Нормально твоего папашу в сзади жахали, раз сумел сотворить такое уродство как ты
0
-1
kuandrew (Львов)
02.08.2021 в 18:57
Вангую, що Шахтар переможе з рахунком 3:1...
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+2
-1
avatar
2.dc (Николаев)
02.08.2021 в 19:27
Не ... в таком варианте как то сильно мало забьют, да и пропустят уж больно до.ф.ига ... )
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0
-1


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