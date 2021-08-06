Суперкубок Англии. Кто выиграет на этот раз?

7 августа в Англии будет разыгран первый трофей нового сезона - Суперкубок (начало в 19:30). Его на Уэмбли разыграют обладатель Кубка Англии Лестер, официальным беттинг-партнером которого является Parimatch, и чемпион Премьер-лиги Манчестер Сити. Пока "лисы" выигрывали этот трофей только один раз в далеком 1971 году, а вот на счету "горожан" шесть побед. Накануне игры аналитики Parimatch дают 38% на то, что Суперкубок достанется Лестеру и 62%, что его выиграет Манчестер Сити.

В прошлом сезоне команды дважды встречались в чемпионате Англии и одержали по одной победе в гостях. Манчестер Сити выиграл 2:0, а Лестер - 5:2. Ни в одном матче украинец Александр Зинченко тогда на поле не выходил. 30 июля он вышел из отпуска, на следующий день сыграл почти 30 минут в спарринге с Барнсли, а 1 августа, напомним, стал отцом. Ожидать его появления на поле в этой встрече не стоит.

Матч Лестер - Манчестер Сити, несомненно, будет первым громким клубным матчем после Евро-2020. Причем и пройдет он на том же стадионе, где состоялся финал чемпионата Европы. И эту игру обязательно смотреть десятки миллионов болельщиков во всем мире. А уже 11 августа нас ждет матч за Суперкубок УЕФА Челси - Вильярреал.