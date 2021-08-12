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Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом Челси в Украине

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Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом Челси в Украине

UA-Футбол
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Parimatch и английский гранд "Челси" подписали соглашение на 3 сезона и стали официальными партнерами. В рамках масштабной сделки стороны объявили о работе над привлечением внимания украинских болельщиков к яркому и неуступчивому английскому футболау.

Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом Челси в Украине - изображение 1

11 августа перед матчем за Суперкубок УЕФА беттинг-компания представила партнерство с официальным фан-клубом "Челси" в Украине. Болельщики и Parimatch будут вместе работать над популяризацией английской команды среди футбольной общественности и различными активностями. В будущем для всех сторонников "аристократов" появится больше возможностей для просмотров матчей и поддержки любимой команды.

"Став партнером Челси, Parimatch, компания основаная в Украине, стала в один ряд с мировыми именами. Это не только о спорте и маркетинге, это о доверии и амбиции Parimatch. Мы хотим подать пример европейского менеджмента и работать вместе с футбольными фанами ради развития отечественного спорта и имиджа Украины в мире", - поделилась планами компании генеральный директор Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом Челси в Украине - изображение 2

После торжественной части, болельщики вместе с комментатором АПЛ Иваном Громиковым и экспертом по испанскому футболу Роберто Моралесом, оценили шансы "Челси" и "Вильярреала" на выигрыш в Суперкубке. Конечно, большинство аргументов склоняли к победе "синих", которые выиграли Лигу чемпионов и смогли неплохо проявить себя во время товарищеских матчей для подготовки к сезону.

Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом Челси в Украине - изображение 3

Эксперты оказались правы, "Челси" хоть и нервно, но переиграл испанскую команду и пополнил коллекцию трофеев. Все решилось в серии пенальти, где вратарь "синих" был более искусным. До этого англичане 5 раз играли в Суперкубке УЕФА, но смогли победить лишь раз. Теперь безвыигрышная серия прервана, болельщики празднуют.

Уже вскоре "Челси" сыграет в рамках английской Премьер-лиги против "Ливерпуля". Фанаты с нетерпением ждут сверхпринципиальный матч, а Parimatch готовит новые активности.

Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом Челси в Украине - изображение 4

Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом Челси в Украине - изображение 5
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В статье: ПариМатч
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