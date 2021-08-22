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Открой для себя Украину вместе с Parimatch и Deinde!

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(1 голосов)

Ко Дню независимости Украины Parimatch разыгрывает 30 путешествий на Говерлу

Открой для себя Украину вместе с Parimatch и Deinde!

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Новина українською

24 августа наша страна отмечает 30 лет своей независимости - большой путь, который мы прошли вместе. Одно из самых узнаваемых мест Украины - самая высокая точка, гора Говерла. К 30-й годовщине независимости компании Parimatch и Deinde разыгрывают 30 увлекательных туров в Карпаты на самую высокую гору Украины.

Хорошая возможность узнать родину лучше и расширить собственные горизонты. Deinde - это особые путешествия в кругу друзей и единомышленников, которые оставляют массу впечатлений и воспоминаний на всю жизнь. Подъем на Говерлу вместе с профессиональными инструкторами, расслабляющие карпатские чаны, джипинг в горах, вкусный обед и дегустация крафтового гуцульского пива - все это Hoverla Challenge. Просто попробуй и насладись эмоциями!

Для того, чтобы выиграть один из 30 туров просто кликни на лендинг, введи свое имя и номер телефона - все, теперь ты участвуешь в розыгрыше. Легче условия сложно придумать!

Путешествуй и открывай Украину вместе с Parimatch и Deinde!

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 09:34
Не верю я в эти конкурсы. Мне кажется выигрывают свои люди.....
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