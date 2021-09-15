У 1xBet лучшее лайв-казино в мире

Букмекерская компания 1xBet победила в номинации “Лучшее лайв-казино” на престижной международной премии International Gaming Awards. Про это было объявлено на специальной церемонии вручения наград, проведенной в Лондоне 8 сентября.

Как отмечалось до церемонии самими организаторами, для победы в этой номинации надо было продемонстрировать высокое качество услуг, предоставить игрокам большой диапазон игр и их доступность. Также имели значение стиль самого лайв-казино, а также обслуживания игроков - и все эти черты учитывались при выборе 1xBet.

По словам представителей 1xBet, победа стала подтверждением того, что компания делает очень многое для развития направления лайв-казино. Такая престижная гемблинг-премия как награда от IGA дает возможность убедиться в правильности принятых решений, как тактических, так и стратегических. Помимо этого, попадание в список лучших в ряде других номинаций подтвердило неизменно высокий уровень 1xBet на высококонкурентном рынке.

Помимо номинации “Лучшее лайв-казино”, 1xBet была отмечена в числе лучших еще в 8 номинациях:

Лучший клиентский сервис

Лучший инноватор года среди поставщиков

Лучший мобильный оператор года

Лучший мобильный спортивный продукт

Лучший оператор онлайн-казино

Лучший оператор онлайн-игр

Лучшая уникальная игровая компания

Лучший оператор ставок на спорт

Победителей премии определяло авторитетное жюри, составленное из ведущих представителей гемблинг-индустрии. Это уже не первая награда букмекерской компании 1xBet, которая по итогам 2020 года в рамках премии International Gaming Awards была признана лучшей спортивной беттинг-платформой.