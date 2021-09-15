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У 1xBet лучшее лайв-казино в мире

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У 1xBet лучшее лайв-казино в мире

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Букмекерская компания 1xBet победила в номинации “Лучшее лайв-казино” на престижной международной премии International Gaming Awards. Про это было объявлено на специальной церемонии вручения наград, проведенной в Лондоне 8 сентября.

Как отмечалось до церемонии самими организаторами, для победы в этой номинации надо было продемонстрировать высокое качество услуг, предоставить игрокам большой диапазон игр и их доступность. Также имели значение стиль самого лайв-казино, а также обслуживания игроков - и все эти черты учитывались при выборе 1xBet.

По словам представителей 1xBet, победа стала подтверждением того, что компания делает очень многое для развития направления лайв-казино. Такая престижная гемблинг-премия как награда от IGA дает возможность убедиться в правильности принятых решений, как тактических, так и стратегических. Помимо этого, попадание в список лучших в ряде других номинаций подтвердило неизменно высокий уровень 1xBet на высококонкурентном рынке.

Помимо номинации “Лучшее лайв-казино”, 1xBet была отмечена в числе лучших еще в 8 номинациях:

  • Лучший клиентский сервис
  • Лучший инноватор года среди поставщиков
  • Лучший мобильный оператор года
  • Лучший мобильный спортивный продукт
  • Лучший оператор онлайн-казино
  • Лучший оператор онлайн-игр
  • Лучшая уникальная игровая компания
  • Лучший оператор ставок на спорт

Победителей премии определяло авторитетное жюри, составленное из ведущих представителей гемблинг-индустрии. Это уже не первая награда букмекерской компании 1xBet, которая по итогам 2020 года в рамках премии International Gaming Awards была признана лучшей спортивной беттинг-платформой.

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В статье: 1xbet
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