Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Угони тачку у FAVBET". Стартует третья волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто
13 сентября FAVBET запустил третий этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем авто, поездок в Европу и ценных призов. А также подвел итоги прошлого розыгрыша.
Первую часть "Угони тачку у FAVBET" с отсылкой к культовой игры нулевых зрители восприняли с позитивом. Поэтому в компании решили завершить масштабную кампанию с розыгрышем машин и призов еще раз пошевелив теплые и ностальгические чувства.
Во время первого этапа промо-мероприятия удалось максимально передать атмосферу Майами 80-х: пляжи, ночные вечеринки, музыка диско, зажигательные девушки и машины. Лицами кампании стали Артем Милевский и Виктор Вацко, которые органично вжились в роли героев игры и стали проводниками истории на пути к главному призу - Jaguar XE.
В течение первых этапов кампании стали известны имена двух владельцев Jaguar XE. Это Любовь из Киева и Игорь из Харькова. Третий владелец супер-приза станет известен в конце последнего этапа промо-мероприятия в декабре 2021.
В финальной части "Угони тачку у FAVBET" действие переносится из ночного Майами 80-х на суровые улицы 90-х. Некий Грув стрит. Для этого созданы яркие образы героев с отсылкой к их прототипам. История насыщена легендарными отсылками: лоурайдерами, преследованиями, велосипедами и завернута в рэп-клип начала нулевых. Эти образы станут новыми проводниками в истории и будут сопровождать игрока до самого финала.
Промо-мероприятие продлится в течение 12 недель. Еженедельно будут разыгрываться 5 автомобилей Ford Ecosport, 6 путешествий в Европу, а в финале - Jaguar XE. Также еженедельно будут разыгрываться множество ценных призов.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби
- Отсутствие лидера и вопросы к де Дзерби. Чем запомнился старт Шахтера в группе ЛЧ
- Манчестер Сити - Лейпциг 6:3. Видео голов и обзор матча
- Буде-Глимт - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 16 сентября 2021
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО