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Parimatch анонсирует партнерство с шестью ведущими футбольным клубами АПЛ

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Parimatch анонсирует партнерство с шестью ведущими футбольным клубами АПЛ

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Бренд Parimatch расширил перечень партнеров в английской Премьер-лиге и подписал соглашение с шестью клубами чемпионата.

В 2021 году компания начала сотрудничество с ФК "Челси", ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон", а также продолжила сотрудничество в рамках контрактов с "Эвертон" и ФК "Лестер Сити".

Партнерские соглашения предусматривают не только многочисленные офлайн- и digital-проекты, но и эксклюзивный доступ к ресурсам клубов, билеты на матчи и совместные розыгрыши клубного мерча. Кроме того, бренды планируют разработку совместных социальных и развлекательных инициатив и розыгрышей для болельщиков.

"Мы рады начать официальное сотрудничество с Parimatch - брендом, который разделяет амбиции нашего клуба. Это партнерство создаст немало возможностей для взаимодействия с нашими фанатами, и мы с нетерпением ожидаем успехи, которых достигнем совместными усилиями в процессе сотрудничества", - комментирует сотрудничество коммерческая директор ФК "Астон Вилла" Никола Иббетсон.

Соглашение с тремя клубами было подписано вскоре после объявления о начале сотрудничества Parimatch и ФК "Челси". Такое партнерство призвано усилить присутствие и влияние Parimatch в сильнейшей футбольной лиге мира.

Кроме того, включение ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон" к партнерскому портфелю позволило Parimatch стать одним из немногих беттинговых брендов, имеющих такое количество сделок с клубами Премьер-лиги.

"Мы можем уверенно сказать, что отныне треть участников английской Премьер-лиги разделяют наши ценности и боевой дух! Мы с радостью будем использовать партнерские возможности для значительного прогресса украинского футбола и сможем стать локомотивом кросс-командных взаимодействий клубов АПЛ с украинскими командами. Это часть нашей глобальной стратегии устойчивого развития украинского спорта. С нетерпением ждем появления наших команд-партнеров на поле, где они продемонстрируют свою страсть к победам!" - рассказывает о начале нового партнерства CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

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В статье: ПариМатч
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