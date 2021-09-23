Отправляйся на матч Барселона - Динамо с FAVBET

Осенью компания FAVBET перезапускает Favbet Experience, в рамках которого дает возможность выиграть поездку на топовое спортивное событие. Проект стартует с поездки на матч Лиги чемпионов Барселона - Динамо. Каждый желающий может принять участие в розыгрыше и завоевать возможность поддержать Динамо на "Камп Ноу".

Кроме матча, победители промо-мероприятия смогут насладиться Барселоной: архитектурой, местной кухней и почувствовать дух Каталонии.

В Favbet Experience включено: перелет в обе стороны, трансфер, проживание, билет на футбол и в различные культовые места Барселоны. Вместе с победителями промо-мероприятия в путешествие отправится "secret guest" - известный шоумен или блогер.

Детали по ссылке.