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Отправляйся на матч Барселона - Динамо с FAVBET
FAVBET предлагает выиграть поездку на матч Лиги чемпионов Барселона - Динамо
Осенью компания FAVBET перезапускает Favbet Experience, в рамках которого дает возможность выиграть поездку на топовое спортивное событие. Проект стартует с поездки на матч Лиги чемпионов Барселона - Динамо. Каждый желающий может принять участие в розыгрыше и завоевать возможность поддержать Динамо на "Камп Ноу".
Кроме матча, победители промо-мероприятия смогут насладиться Барселоной: архитектурой, местной кухней и почувствовать дух Каталонии.
В Favbet Experience включено: перелет в обе стороны, трансфер, проживание, билет на футбол и в различные культовые места Барселоны. Вместе с победителями промо-мероприятия в путешествие отправится "secret guest" - известный шоумен или блогер.
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