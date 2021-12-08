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Ломаченко – Комми | Прогноз на бой | Анализ боксеров

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Бывший чемпион мира на этой неделе снова выйдет на ринг

Ломаченко – Комми | Прогноз на бой | Анализ боксеров

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко готовится провести свой очередной поединок на пути к возвращению чемпионских титулов. Его соперником станет ганец Ричард Комми. В преддверии поединка предлагаем вашему вниманию анализ боксеров, а также в целом посмотрим на состояние дел в украинском боксе.

Таймкоды:
00:07 - Начало
00:54 - Вспоминаем победу Усика над Джошуа
05:36 - Камбосос победил Лопеса. Как сильно это повлияет на Ломаченко
12:12 - В чем Лома был крут в своем последнем бою
14:42 - Что нужно знать о Ричарде Комми
17:13 – Лопес быстро нокаутировал Комми. Сможет ли Ломаченко выиграть ярче?
21:25 - Возможный ход боя Ломаченко - Комми.
25:08 – Ломе уже 33 года. Что дальше?
27:26 - Прогноз на бой Ломаченко - Комми.
28:23 - Где и когда смотреть бой

Ведущие: Георгий Грошев и Андрей Хижняк

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми Подкасты UA-Футбол
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