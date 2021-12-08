Ломаченко – Комми | Прогноз на бой | Анализ боксеров

Украинский легковес Василий Ломаченко готовится провести свой очередной поединок на пути к возвращению чемпионских титулов. Его соперником станет ганец Ричард Комми. В преддверии поединка предлагаем вашему вниманию анализ боксеров, а также в целом посмотрим на состояние дел в украинском боксе.

Таймкоды:

00:07 - Начало

00:54 - Вспоминаем победу Усика над Джошуа

05:36 - Камбосос победил Лопеса. Как сильно это повлияет на Ломаченко

12:12 - В чем Лома был крут в своем последнем бою

14:42 - Что нужно знать о Ричарде Комми

17:13 – Лопес быстро нокаутировал Комми. Сможет ли Ломаченко выиграть ярче?

21:25 - Возможный ход боя Ломаченко - Комми.

25:08 – Ломе уже 33 года. Что дальше?

27:26 - Прогноз на бой Ломаченко - Комми.

28:23 - Где и когда смотреть бой

Ведущие: Георгий Грошев и Андрей Хижняк