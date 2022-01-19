Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Нидерланды – Украина

19 января сборная Украины по футзалу, официальным партнером которой является единственный легальный букмекер Parimatch Ukraine, проведет свой первый матч на Евро-2022. Наша команда сыграет с хозяевами турнира Нидерландами (начало в 21:30). Два других наших соперника по группе – Сербия (23.01, 15:30) и Португалия (28.01, 21:30).

Сейчас аналитики Parimatch дают 73% на победу сборной Украины, 13% на то, что выиграют Нидерланды и 14% на ничью. Наши шансы стартовать с максимальным результатом на европейском первенстве достаточно солидные.

К сожалению, провести подготовку к турниру по плану главному тренеру не удалось. Александр Косенко рассчитывал на два контрольных матча с Казахстаном, но из-за событий в стране спарринги не состоялись. Сборная просто не смогла вылететь к нам в гости.

В то же время наша национальная команда сыграла со Sky Up, представителем первой лиги. Матч завершился убедительной победой сборной Украины 7:0. Как минимум, все 14 игроков отправились в Нидерланды в хорошем настроении.

Кстати, интересно, что и на футбольном чемпионате Европы в прошлом году мы тоже в первом матче играли с Нидерландами. К сожалению, уступили 2:3, но теперь есть хорошая возможность взять реванш в футзале!