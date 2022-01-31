  1. UA-Футбол ⚽
  2. Ставки на спорт
В тренде
Новости
Новости

Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Казахстан - Украина

Новости
(1 голосов)

Верим в наших ребят!

Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Казахстан - Украина

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборная Украины, титульным спонсором которой является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine, сыграет с Казахстаном в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу (начало в 21:00). Наша команда доходила до этой стадии на пяти предыдущих турнирах, но не могла преодолеть ее. Для Казахстана это лишь третий чемпионат Европы, в прошлый раз сборная была четвертой, в позапрошлом – третьей.

Сейчас аналитики Parimatch дают 33%, что в полуфинал пройдет Украина и 67%, что это будет Казахстан. Стоит отметить, что соперник сыграет без нескольких ключевых игроков. Из-за перебора желтых карт Казахстан не сможет рассчитывать на натурализованных бразильцев Тайнана и Эдсона. Также травмирован Валиуллин, забивавший в предыдущих матчах Италии и Финляндии.

Сборная Украины показала хорошую игру в предыдущем матче с португальцами, действующими чемпионами Европы. И вообще, в течение турнира команда прибавляла с каждой игрой. Поэтому у нас есть все шансы, чтобы пройти дальше. Интересно, что мы планировали сыграть с казахстанцами в рамках подготовки к Евро. Но спарринги не прошли из-за событий в Казахстане, сборная просто не смогла к нам прилететь.

Сейчас Казахстан считается сильной командой, но в то же время не в последнюю очередь благодаря бразильцам. Без двух ключевых игроков сборная вынуждена будет экспериментировать с составом, что повлияет на ее игру и добавит шансов на победу Украине. Все, что нужно нашим ребятам – это почувствовать поддержку болельщиков, как было и в предыдущих матчах на Евро.

Кстати, для настоящих фанатов футзала Parimatch Ukraine подготовила видео, в котором наши игроки провели челлендж и рассказали о своей подготовке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу сборная Казахстана по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
31.01.2022 в 17:55
если будут играть как с Португалией то выиграют--чаще бейте по воротам--удачи шара тут не пройдёт
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...