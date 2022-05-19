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Теперь ты управляешь Bayraktar – проверь свою точность в новой игре!
Цель игры - уничтожить технику врага
Паріматч
В Parimatch Casino появилась новая игра – Bayraktar, в которой каждый желающий может испытать себя в качестве оператора известного истребителя.
Визуально игра оформлена почти как реальная наземная станция управления беспилотным истребителем Bayraktar, присутствуют даже географические координаты для более точного прицеливания.
Основная цель Bayraktar – найти как можно больше вражеской военной техники и уничтожить ее. Всего есть 25 скрытых позиций и за некоторыми из них прячутся танки врага (от 1 до 23 единиц). Теперь Байрактаром управляешь ты, а с каждым точным выстрелом твой выигрыш увеличивается! Вывести деньги и получить выигрыш можно после каждого успешного обнаружения и уничтожения вражеской техники.
Готов ли ты управлять истребителем? Твой заряженный на победу Bayraktar ждет по ссылке.
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