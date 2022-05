Финалы PGL Major Antwerp и ESL One Stockholm Dota Major уже в это воскресенье! Заряжай на финалы Мейджоров!

В Бельгии продолжается турнир по CS:GO PGL Major Antwerp 2022, где 24 команды разыграют 1млн. долларов! По мнению киберспортивных аналитиков, украинская команда NAVI имеет самые высокие шансы на победу на этом мажоре. Игрок "Рожденных побеждать" Валерий b1t Ваховских уже занял первое место в персональном рейтинге среди участников по результатам первых двух этапов турнира. Эксперты прогнозируют, что в финале турнира встретятся именно NAVI и команда Team Spirit, которая уже успела удивить болельщиков. Но СS:GO динамичная и непредсказуемая игра, поэтому следим за турниром, ждем объявления команд, которые дойдут до финала, а собственный прогноз на результаты матчей плей-офф и самого победителя PGL Major Antwerp можно сделать на платформе Parimatch.

Параллельно в Стокгольме проходит ESL One Stockholm Dota Major 2022, на котором участники разыграют 500 тыс. долларов и 530 DPC. Не обошлось без неожиданностей - чемпионы The International 10 команда Team Spirit уступила beastcoast в первом раунде нижней сетки плей-офф и покинула турнир. Учитывая отсутствие частников из Китая, которые не смогли приехать на турнир из-за жесткого локдауна, а также многочисленные замены в командах, результат ESL One Stockholm Dota Major 2022 обещает быть непредсказуемым и, возможно, скоро мы будем обсуждать новых звезд киберспорта. Более того, ранее киберспортивные организации объявили, что в киберспорте Восточной Европе грядут сильные изменения сразу после Мейджоров.

