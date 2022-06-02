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Бренд Parimatch уходит из Беларуси
Международный бренд Parimatch окончательно выходит из белорусского рынка. Об этом говорится в заявлении компании.
“Решение по выходу Беларуси из холдинга принято уже давно – и это полное расторжение всех отношений, что требует времени. С начала войны мы не хотели бросать своих людей в Беларуси. Однако сейчас компромиссы уже невозможны – мы передаем управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы. Бренд Parimatch окончательно убираем.
Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью холдинга Parimatch. Холдинг, в свою очередь, больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем. Мы ожидаем, что понесем существенные убытки в результате этого решения”, - говорится в заявлении.
“Мы находимся в стадии разрыва отношений с РБ и перехода с соблюдением всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников и клиентов. В течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут управляться новым владельцем”, - подчеркнули представители бренда.
Ранее компания сообщала об отзыве франшизы из РФ. Там с марта недоступна платформа, а бренд Parimatch использовать было запрещено.
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