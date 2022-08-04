PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major!

Сегодня, 4 августа, стартует летний мейджор PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2. В американском Арлингтоне 17 команд будут соревноваться за $500 тыс. и 4570 DPC баллов и уже 14 августа определят победителя.

Турнир пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. Фаворитом турнира считается коллектив из Китая – PSG.LGD. Второй командой в списке потенциальных победителей аналитики и болельщики видят Team Spirit.

В 20:00 коллектив NaVi встретится с Entity в поединке формата bo2. Аналитики Parimatch оценивают шансы Рожденных побеждать в 34,09%, в свою очередь вероятность победы Entity составляет 22,33%, а то, что встреча закончится ничьей – 43,57%.

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