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1xBet стал новым партнером Пари Сен-Жермен
С 1 июля компания 1xBet и парижский клуб "Пари Сен-Жермен" подписали партнерское соглашение, охватывающее следующие три сезона. Теперь 1xBet - официальный региональный партнер клуба в Африке и Азии. По соглашению сторон планируются маркетинговые кампании с участием мужской профессиональной футбольной команды.
"Мы рады приветствовать 1xBet в качестве регионального партнера ПСЖ. 1xBet хорошо зарекомендовал себя на континентах, где у клуба очень много болельщиков. Компания является амбициозной заинтересованной стороной в мире спорта", - прокомментировал Марк Армстронг, директор по партнерским отношениям "Пари Сен-Жермен".
В свою очередь в 1хBet указывают, что ПСЖ является одним из самых популярных футбольных клубов в мире: "Мы разделяем желание добиться успеха во всех областях и предложить поклонникам совершенно новый, обогащенный опыт в мире спорта. Партнерские отношения между двумя сторонами обещают интересные коллаборации и проекты. Будем следить за новостями и болеть за лучших вместе с главным спонсором спортивных эмоций!".
*На правах PR
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