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ESL One Malaysia 2022 – заряжай на доту!
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ESL One Malaysia 2022 уже начался! Последний крупный турнир перед отборочными матчами на The International пройдет с 23 по 28 августа в Гентинг Хайлендз, Малайзия! 12 команд будут соревноваться за призовой фонд в $400 тыс.
ESL One Malaysia 2022 станет третьим турниром в Гентинг Хайлендс, организованной ESL, после двух предыдущих событий в 2017 и 2018 годах. Организаторы турнира пригласили 6 команд напрямую, а еще 6 слотов разыграли на региональных квалификациях.
Матчи группового этапа будут проходить в формате bo2, команды разделены на две группы. На этапе плей-офф матчи будут проходить в формате bo3, а гранд-финал – bo5.
Аналитики выделяют Team Secret и Thunder Awaken в качестве потенциальных победителей турнира! Делай свой собственный прогноз и заряжай на ESL One Malaysia 2022 вместе с Parimatch!
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