BLAST Fall Groups 2022 – заряжай на Бласт в сказочном Копенгагене! Против кого будут играть NAVI?

В Копенгагене, Дания продолжается турнир по CS:GO – BLAST Premier: Fall Groups 2022. 12 команд соревнуются за призовой фонд в $177,5 тыс.

По результатам турнира сильнейшие команды получат слоты на BLAST Premier Fall Final 2022, который также пройдет в сказочном Копенгагене.

Команда NAVI – действующие чемпионы BLAST. Александр S1mple Костылев уже пропустил часть BLAST Fall Groups 2022, его заменил игрок NAVI Junior Даниил Headtr1ck Валит. Тем не менее, S1mple уже в Копенгагене и будет играть за команду в следующих матчах.

Сегодня в 14:00 начинается второй этап Play-In поединком FaZe – OG. В 17:30 состоится встреча Team Liquid – Ninjas in Pyjamas, а в 21:00 запланирована игра Team Vitality – G2, победитель которой будет завтра противостоять NAVI.

Аналитики Parimatch оценивают шансы того, что в субботу именно Team Vitality встретится с Navi коэффициентом 1.70, а на победу G2 на этом этапе дают кэф 2.08.

Также Parimatch является партнером украиноязычной трансляции студии WePlay Esports турнира BLAST Fall Groups 2022. Присоединяйся к просмотру заряжай на Blast вместе с Parimatch!