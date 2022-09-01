Региональные квалификации The International 2022 – Заряжай на Доту!

Все поклонники Dota 2 готовятся к самому зрелищному турниру года – The International 2022. Его участниками станут 12 команд, прошедших квалификацию Dota Pro Circuit, 6 команд-победительниц региональных квалификаций, которые продлятся с 3 сентября по 18 сентября, а также еще две команды, которые завоюют участие на TI в последнем шансе.

Parimatch – партнер The International 2022. Организация WePlay Esports при поддержке Parimatch будет проводить официальную украиноязычную трансляцию квалификаций на The International, поэтому не упусти зрелищные соревнования!

Квалификационные матчи среди команд Восточной Европы пройдут с 3 по 7 сентября в онлайне. 14 команд сразятся за один слот на TI, а также разыграют две квоты в отборочные матчи последнего шанса.

Среди восточноевропейских команд хочется выделить встречу NAVI с HellRaisers 3 сентября. Хотя в последнее время у команды желто-черных по дисциплине Dota 2 не было громких достижений, не исключено, что на квалификациях к TI ребята приятно удивят болельщиков. То, что встреча NAVI с HR закончится победой рожденных побеждать, аналитики Parimatch оценивают кэфом 1,27, а на вероятность победы HR дают коэффициент 3,55.

Готовься к зрелищным поединкам, заряжай на Доту вместе с Parimatch, а живыми эмоциями во время турнира обеспечит пул талантов WePlay Esports на четырех параллельных украиноязычных трансляциях: Twitch 1, Twitch 2, Twitch 3 и Twitch 4.