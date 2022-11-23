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BLAST Premier: Fall Finals 2022 – зрелищный турнир по CS:GO уже начат!
Последний топ-турнир года!
Паріматч
Сегодня стартует турнир BLAST Premier: Fall Finals 2022! С 23 по 27 ноября в сказочном Копенгагене восемь команд разыграют призовой фонд в $425 тысяч, а также рейтинговые баллы BLAST Premier.
Участники турнира были определены по результатам Fall European Showdown 2022 и Fall Showdown 2022 North America. Ими стали следующие команды: Natus Vincere, FaZe Clan, Heroic, Team Liquid, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, OG и Fluxo. Участники разделены на две группы по 4 команды.
NAVI начнет свое участие на турнире со встречи с бразильской командой Fluxo сегодня в 17:00. Ни у болельщиков, ни у аналитиков Parimatch сомнений в том, как закончится поединок, нет – победа будет за NAVI!
Стоит отметить, что накануне Valve выпустила обновление CS:GO, в котором заменили Dust2 на Anubis в турнирном маппуле, а также ослабили AWP и M4A1-S. Однако организаторы сообщили, что на BLAST Premier: Fall Finals 2022 все же будет использоваться предварительная версия CS:GO без изменений.
Чемпион турнира получит $200 тыс., а также слот на BLAST Premier: World Final 2022, который состоится уже с 14 по 18 декабря в Абу-Даби, ОАЭ.
Кто окажется самым сильным на BLAST Premier: Fall Finals 2022? Делай собственный прогноз вместе с Parimatch!
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