BLAST Premier: Fall Finals 2022 – зрелищный турнир по CS:GO уже начат!

Сегодня стартует турнир BLAST Premier: Fall Finals 2022! С 23 по 27 ноября в сказочном Копенгагене восемь команд разыграют призовой фонд в $425 тысяч, а также рейтинговые баллы BLAST Premier.

Участники турнира были определены по результатам Fall European Showdown 2022 и Fall Showdown 2022 North America. Ими стали следующие команды: Natus Vincere, FaZe Clan, Heroic, Team Liquid, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, OG и Fluxo. Участники разделены на две группы по 4 команды.

NAVI начнет свое участие на турнире со встречи с бразильской командой Fluxo сегодня в 17:00. Ни у болельщиков, ни у аналитиков Parimatch сомнений в том, как закончится поединок, нет – победа будет за NAVI!

Стоит отметить, что накануне Valve выпустила обновление CS:GO, в котором заменили Dust2 на Anubis в турнирном маппуле, а также ослабили AWP и M4A1-S. Однако организаторы сообщили, что на BLAST Premier: Fall Finals 2022 все же будет использоваться предварительная версия CS:GO без изменений.

Чемпион турнира получит $200 тыс., а также слот на BLAST Premier: World Final 2022, который состоится уже с 14 по 18 декабря в Абу-Даби, ОАЭ.

Кто окажется самым сильным на BLAST Premier: Fall Finals 2022? Делай собственный прогноз вместе с Parimatch!