BLAST Premier World Final 2022 – смогут ли NAVI повторить прошлогодний успех?

Сегодня, 14 декабря, стартует кульминационная часть BLAST Premier, где восемь лучших киберспортивных команд мира, в том числе и действующие чемпионы BLAST Premier World – NAVI, будут соревноваться за престижный трофей и звание сильнейшего. Соревнования будут проходить на Etihad Arena в Абу-Даби, а призовой фонд турнира составляет $1 000 000.

Украинские поклонники CS:GO смогут присоединиться к украиноязычной трансляции BLAST Premier World Final 2022, которую будет проводить WePlay Esports при поддержке Parimatch.

Турнир пройдет в 2 этапа – групповой и плей-офф. Все матчи будут играться в формате Bo3.

Три команды-участницы турнира (G2 Esports, OG и Team Liquid) были определены глобальным рейтингом Blast, а остальные пять команд были приглашены после побед на турнирах Tier-1 в течение года: NAVI (Spring Final), Heroic (Fall Final) , FaZe Clan (ESL Pro League Season 15, PGL Major Antwerp), Vitality (ESL Pro League Season 16) и Outsiders (IEM Rio Major).

Все 8 команд поделены на две группы и NAVI попала в квартет В и в групповом этапе сразится против Heroic, Vitality и OG.

Рожденные побеждать начнут свое участие в турнире с поединка против Vitality сегодня в 17:00. Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы NAVI на победу коэффициентом 1,65, а на победу Vitality дают кэф 2,25.

BLAST Premier: World Final 2022 станет крайним турниром для tier-1 команд в 2022 году и первым большим соревнованием по CS:GO на новом патче с Anubis в карте. Присоединяйся к украиноязычной трансляции и болей за наших ребят!