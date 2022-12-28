Победы, вызовы и ожидание заветной фразы "Counter-terrorists win!" – каким был 2022 год для украинского киберспорта

Киберспорт – бизнес, причастный к спорту, развлечениям, беттингу и технологиям. До 24 февраля Украина и россия находились в едином киберспортивном пространстве, которое было обусловлено общей языковой средой. Однако esports в нашей стране – это большое социокультурное явление и украинские болельщики больше не будут закрывать глаза на то, что киберспорт якобы "вне политики".

Что происходило в украинском киберспорте после введения военного положения?

Полномасштабное вторжение началось, когда NAVI в составе двух украинцев и трех россиян принимали участие в IEM Katowice – после громких побед в 2021 году ребятам удалось дойти только до полуфинала. Уже в конце мая, после мейджора в Антверпене из-за "репутационных рисков" NAVI исключили из ростера россиянина Кирилла "BoombI4" Михайлова и вместо этого к команде присоединился 25-летний украинец Виктор "sdy" Оруджев.

В июне NAVI одерживают победу на BLAST Premier: Spring Finals в Португалии – это был первый титул для команды в обновленном составе. Украиноязычная трансляция турнира, проводимая студией WePlay Esports при поддержке бренда Parimatch, установила рекорд по количеству зрителей — на пике ее смотрели более 33 тысяч человек.

В начале июля Сборная Украины, представленная бывшим составом Akuma, завоевала серебро в Чемпионате Европы по CS:GO, уступив команде Северной Македонии.

В августе украинец Роман “resolut1on” Фоминок подписал контракт с Team Secret и впоследствии команда заняла второе место на The International 2022 в Сингапуре.

Осенью организация WePlay Esports при поддержке Parimatch провела шестой сезон WePlay Academy League.

В декабре состоялся BLAST Premier: World Final 2022, на котором NAVI, к сожалению, не удалось добраться даже до полуфинала. Тем не менее, на ежегодной церемонии Esports Awards 2022 украинец Андрей B1ad3 Городенский, возглавляющий состав NAVI с CS:GO, был провозглашен лучшим тренером года, а s1mple выиграл в номинации "Лучший игрок на ПК".

Как индустрия поддерживала Украину и лишалась связей с Россией?

С начала полномасштабного вторжения украинское киберспортивное коммьюнити объединилось, чтобы вместе донатить, проводить благотворительные матчи и стримы, призывать россиян остановить войну, а международное сообщество – поддерживать нашу страну. Иностранные команды также выражали свою поддержку Украине – Dignitas выступали с надписью на форме STAND WITH UKRAINE, а BIG Clan вместе с NAVI выпустили общий мерч в поддержку Украины.

В гранд-финале The International 2022 в Сингапуре украинец resolut1on в составе Team Secret выступал с сине-желтым флагом на лице и призвал болельщиков поддерживать Украину.

Final day. Let’s make it great pic.twitter.com/POmfci7r8T — Resolut1on #StandWithUkraine (@Resolut1on) October 30, 2022

Что касается NAVI – организация сразу осудила действия россии в своих социальных сетях, українець “sdy” заменил Бумича, а оставшиеся в составе команды россияне сменили флаг россии на нейтральный. Более того, в ноябре NAVI анонсировали партнерство с United24 и начали внедрять общие благотворительные проекты,

Поддержал национальную фандрейзинговую платформу UNITED24 и бренд Parimatch: в статусе официального партнера бренд перечислил 74 миллиона гривен на разные проекты платформы. В преддверии Рождества по инициативе Parimatch и UNITED24 стартовала благотворительная кампания Light up Christmas, которая собрала 527 тысяч евро для закупки генераторов для украинских больниц.

Что ожидать в 2023 году?

На 2023 год эксперты прогнозируют развитие тенденций в esports индустрии, которые были начаты в этом году:

украинский киберспорт продолжит отворачиваться от российского;

Важно, чтобы не только представители бизнеса, но и любители киберспорта отказались от потребления российского медиаконтента.

популярность украиноязычных трансляций будет расти;

Чем больше людей переходит на украинский, тем больше людей потребляет украиноязычный контент.

будут проходить новые коллаборации;

Киберспортивное коммьюнити Украины стало еще более сплоченным, поэтому можно ожидать новых интересных совместных проектов.

индустрия будет продолжать адаптироваться к новым реалиям;

Ожидаем новые благотворительные турниры и стримы, а также еще больше внимания иностранцев к российской агрессии именно через киберспортивные каналы коммуникации.

Продолжаем делать взносы в будущую победу Украины, верим в ВСУ и то, что скоро украинский киберспорт будет развиваться с такой же скоростью, как в прошлые годы.