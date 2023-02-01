"IEM Katowice будет показательным турниром", - чего ожидать от NAVI на турнире в Польше?

Сегодня, 1 февраля стартует IEM Katowice – ежегодный турнир от ESL, на котором 24 команды разыграют призовой фонд в $1,000,000. Финальная стадия турнира пройдет в польском городе Катовице в стенах Spodek Арены – билеты на событие раскуплены полностью!

NAVI начнут свое участие в турнире с группового этапа. В прошлом году турнир IEM Katowice совпал с началом полномасштабного вторжения, поэтому после сверхмощного 2021 года, ребятам не удалось показать весомый результат. В этом году можно допустить, что NAVI строго готовятся к выступлению в Польше. После неутешительных результатов на BLAST Premier Spring Groups 2023 Александр s1mple Костылев заявил следующее: "Ребята, показательный турнир – это IEM Katowice 2023, а BLAST – это разминочка". Вместе с NAVI в группу А уже попали G2, Team Liquid и Faze Clan, а первый противник Рожденных побеждать станет известен в результате матчей стадии Play-In.

Сегодня 16 команд начнут этап play-in, в том числе будут соревноваться и ENCE против paiN Gaming. Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы финнов коэффициентом 1.30, а на победу бразильской paiN дают кэф 3.30.

Решающие матчи IEM Katowice 2023 состоятся с 10 по 12 февраля. Победитель турнира получит 400 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2023. Делай собственный прогноз, кто станет сильнейшим и заряжай на IEM Katowice вместе с Parimatch Ukraine!