Париматч выступил с официальной позицией по решению СНБО об ограничительных мерах против компании

Коллектив ООО "Париматч Украина" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина относительно решения СНБО о наложении ограничительных мер против компании.

Parimatch – бренд, который был создан украинцами, который развивается украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. В марте 2021 года компания получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн казино. За два года было уплачено более 850 млн. грн. налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины.

С начала полномасштабной войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории россии, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. Подтверждением этого является официальное заключение международной юридической компании Mayer Brown. Кроме того, в декабре 2022 года компания выиграла суд по защите деловой репутации против СМИ, которое манипулировало и откровенно фальсифицировало факты с целью разрушения деловой репутации.

Отмечаем, что ООО "Париматч" на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддерживает население. Постоянная помощь оказывается вооруженным силам Украины, Силам территориальной обороны, Главному управлению разведки, Государственной пограничной службе, Силам Специальных операций, государственным и частным благотворительным Фондам. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, в частности, от Президента Украины. Общая сумма помощи составляет более 500 млн. грн.

Однако после начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины отдельными работниками Службы безопасности Украины создается давление на компанию, а именно:

блокируется работа платежных систем, осуществляется влияние на банковскую систему и ее менеджеров.

создается основа для открытия уголовных дел по тяжелым статьям, таким как государственная измена, осуществление коллаборационной деятельности работникам компании и партнерам

неоднократно в соцсетях и медиа распространялась манипулятивная и недостоверная информация, фальсифицировались данные относительно компании, ее владельцев с целью разрушения деловой репутации и освещения компании в негативном свете.

постоянно предпринимались безосновательные попытки внести компании холдинга в санкционные списки. Десятки компаний холдинга постоянно добавляются в эти списки, не имея никакого обоснования без расследований или судебных решений.

Фактически осуществляется экономический и психологический терроризм в отношении компании и ее работников. Украинскую компанию, которая является налогоплательщиком и работодателем для более чем 2000 украинцев, выталкивают с рынка Украины путем блокирования любой деятельности.

Хотим сообщить, что в течение всего времени военного вторжения России в Украину нам ни разу не поступали запросы от СБУ относительно разъяснений остановки франшизы в России. Контакты с сотрудниками СБУ имели только формат угроз, устрашения и вымогательства. Эти действия приводят к невозможности вести бизнес, помогать армии и гражданам Украины.

Отложив свои первоочередные задачи, сотрудники Службы безопасности Украины в течение нескольких месяцев пользуются собственными полномочиями, военным положением в стране и неправомерно давят на лицензированного оператора.

Считаем, что это спланированная кампания против ООО "Париматч" и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом.

Мы обращаемся к Президенту Украины, который является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, а также просим поручить проверить изложенные факты и совершить соответствующие действия по всем неправомерным нарушениям со стороны Службы безопасности Украины.

Мы готовы к публичному обсуждению, готовы ответить на все вопросы СМИ и правоохранительных органов, а также готовы защищать свою позицию в суде. Экономическое давление СБУ должно быть искоренено, как и российские захватчики.