Париматч: Сайты, имеющие в названии PM, Parimatch, Париматч и логотипы с адентикой бренда - незаконные

Париматч напомнил о прекращении деятельности легального бренда Parimatch, а также отмечает, что это способствовало развитию массового мошенничества, подделок и теневого рынка.

Сайты. Единый легальный домен бренда pm.ua заблокирован. Все остальные – подделки

Сайты, имеющие в названии PM, Parimatch, Париматч, логотипы или изображения спортсменов, клубов с айдентикой бренда – незаконны. Мы передаем всю информацию правоохранителям по блокированию.

Телеграммы, emails и sms-рассылки могут распространять недостоверную информацию и фейки

Участились случаи распространения нелегальной рекламной информации с акциями и бонусами от похищенного бренда. Проверяйте отправителя, не переходите по этим ссылкам, не передавайте свои личные данные.

Возврат средств через посредников невозможно

Предложения по возможности быстрого возобновления игровых счетов клиентов Parimatch и вывода средств за дополнительное финансовое вознаграждение от вас - мошенничество. Не передавайте никому ваши личные данные и не платите предлагаемые мошеннические услуги.

Еще раз напоминаем, деньги клиентов находятся в банках в состоянии "заморожено". Мы ожидаем разъяснения от СНБО и Нацбанка о механизме возврата ваших средств, - говорится в заявлении.