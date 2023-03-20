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Париматч: Сайты, имеющие в названии PM, Parimatch, Париматч и логотипы с адентикой бренда - незаконные
Бренд напомнил, что прекратил деятельность
Паріматч
Париматч напомнил о прекращении деятельности легального бренда Parimatch, а также отмечает, что это способствовало развитию массового мошенничества, подделок и теневого рынка.
Сайты. Единый легальный домен бренда pm.ua заблокирован. Все остальные – подделки
Сайты, имеющие в названии PM, Parimatch, Париматч, логотипы или изображения спортсменов, клубов с айдентикой бренда – незаконны. Мы передаем всю информацию правоохранителям по блокированию.
Телеграммы, emails и sms-рассылки могут распространять недостоверную информацию и фейки
Участились случаи распространения нелегальной рекламной информации с акциями и бонусами от похищенного бренда. Проверяйте отправителя, не переходите по этим ссылкам, не передавайте свои личные данные.
Возврат средств через посредников невозможно
Предложения по возможности быстрого возобновления игровых счетов клиентов Parimatch и вывода средств за дополнительное финансовое вознаграждение от вас - мошенничество. Не передавайте никому ваши личные данные и не платите предлагаемые мошеннические услуги.
Еще раз напоминаем, деньги клиентов находятся в банках в состоянии "заморожено". Мы ожидаем разъяснения от СНБО и Нацбанка о механизме возврата ваших средств, - говорится в заявлении.
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