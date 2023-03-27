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Украинцы обратились к Президенту с онлайн-петицией об отмене санкций Parimatch
Петицию подписали уже более шести тысяч человек
На сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция №22/184294-эп "Снять санкции с PARIMATCH" от имени одного из клиентов компании. Только за три дня украинцы собрали более 4000 подписей в ее поддержку.
Чтобы петиция попала на рассмотрение президенту, необходимо собрать не менее 25 тысяч голосов.
Что известно о петиции
В петиции говорится, что компания Parimatch была одной из первых, кто выполнил все требования государства для легальной и честной работы на рынке. За два года в Государственный бюджет Украины было уплачено более 850 млн. грн. налогов, сборов и лицензионных платежей. Бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора, поэтому нет оснований, которые послужили внесению компании в санкционные списки.
Позиция компании
Parimatch категорически отрицает все обвинения, на основании которых были составлены санкционные списки, и считает введение санкций в отношении компании колоссальным недоразумением. С первых дней войны компания Parimatch оказывала помощь украинской армии и участвовала в социальных программах помощи украинцам.
Компания Parimatch всегда была только за Украину - не иначе
Украинцы просят пересмотреть решение об ограничении деятельности ООО "Париматч" на территории Украины, ведь это досадная ошибка, из-за которой пострадали сотни сотрудников компании и тысячи клиентов, а бюджет Украины недополучает миллионные налоги.
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