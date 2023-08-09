Киберспортивный букмекер GG.BET получил лицензии на ведение беттинговой деятельности и онлайн-казино в Украине

Дата начала оперирования GGBET UA станет известна в ближайшее время.

GG.BET – международный киберспортивный букмекер с украинскими корнями, известный своими партнерствами с крупнейшими турнирами мира по CS:GO и Dota 2. Бренд активно поддерживает развитие мирового киберспорта и выступает официальным партнером известных киберспортивных турниров. Кроме этого, бренд является спонсором легендарных клубов NAVI и Team Vitality.

GGBET UA будет развивать киберспортивное сообщество и продвигать принципы ответственного беттинга и онлайн-казино. А также – планирует поддерживать украинский спорт путем инвестиций, воплощения тематических социальных проектов и коллабораций с лидерами спортивной сферы.

"Украина имеет большой потенциал для развития беттингового рынка, поэтому для бренда GG.BET получение лицензий является ожидаемым и взвешенным решением. Украинский киберспорт отличается развитой фанатской базой и собственной историей турниров и громких побед. Кроме того, мы уверены, что любители ставок на классический спорт также найдут для себя привлекательные условия и получат новый интересный опыт. Мы предложим украинским бетторам отличный беттинговый продукт и сервис высокого уровня, которые бренд GG.BET предоставляет пользователям на глобальном рынке", – прокомментировали в пресс-службе компании.

Напомним, с недавних пор бренд GG.BET начал оперировать в Великобритании по лицензии UK Gambling Comission, которая считается одной из самых стандартизированных и престижных в мире.