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Киберспортивный букмекер GG.BET получил лицензии на ведение беттинговой деятельности и онлайн-казино в Украине
ООО "ГГБЕТ" приобрело права на использование бренда GG.BET в Украине и получило решение о выдаче лицензий от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на свою деятельность (решение № 128, №129 от 08.08.2023 г.).
GGbet
Дата начала оперирования GGBET UA станет известна в ближайшее время.
GG.BET – международный киберспортивный букмекер с украинскими корнями, известный своими партнерствами с крупнейшими турнирами мира по CS:GO и Dota 2. Бренд активно поддерживает развитие мирового киберспорта и выступает официальным партнером известных киберспортивных турниров. Кроме этого, бренд является спонсором легендарных клубов NAVI и Team Vitality.
GGBET UA будет развивать киберспортивное сообщество и продвигать принципы ответственного беттинга и онлайн-казино. А также – планирует поддерживать украинский спорт путем инвестиций, воплощения тематических социальных проектов и коллабораций с лидерами спортивной сферы.
"Украина имеет большой потенциал для развития беттингового рынка, поэтому для бренда GG.BET получение лицензий является ожидаемым и взвешенным решением. Украинский киберспорт отличается развитой фанатской базой и собственной историей турниров и громких побед. Кроме того, мы уверены, что любители ставок на классический спорт также найдут для себя привлекательные условия и получат новый интересный опыт. Мы предложим украинским бетторам отличный беттинговый продукт и сервис высокого уровня, которые бренд GG.BET предоставляет пользователям на глобальном рынке", – прокомментировали в пресс-службе компании.
Напомним, с недавних пор бренд GG.BET начал оперировать в Великобритании по лицензии UK Gambling Comission, которая считается одной из самых стандартизированных и престижных в мире.
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