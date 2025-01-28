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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

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У нидерландской команды свои задачи

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 8-й тур

29 января, 22:00. "ПСВ стэдиум" (Эйндховен)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер

Прямая трансляция: Megogo Футбол 8

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Содержание

Арне Слот возвращается в Нидерланды. К матчу против "ПСВ" "Ливерпуль" подходит на первом месте. Английский клуб уже железно в ТОП-2 и может немножко расслабиться.

У "ПСВ" борьба за плей-офф. Им нужны очки.

Новости ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

Чемпионат Нидерландов продолжается и "ПСВ" в нём лидер.49 очков, преимущество в 4 балла над "Аяксом", но у столичного клуба матч в запасе.

В национальном чемпионате "ПСВ" перед еврокубками победил "Бреду" со счётом 3:2, которая на девятом месте в таблице.

Прошлый матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" "ПСВ" выиграл, забив в первом тайме 3 гола. Нидерландский клуб в 7-ми матчах набрал 11 очков и расположился на 19-м месте.

Кадры хозяев

На этот матч дисквалифицирован центральный защитник Раян Фламинго, получивший красную карточку на 50-й минуте матча против "Црвены Звезды".

Из-за травм не помогут центральный защитник Адамо Нагало и нападающий Коухаиб Дриух

Новости Ливерпуля (Ливерпуль, Англия)

АПЛ в самом разгаре. "Ливерпуль" обыграл одного из аутсайдеров турнира "Ипсвич Таун" и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая второй "Арсенал" на 6 баллов с игрой в запасе.

"Ливерпуль" в 7-ми матчах Лиги Чемпионов набрал 21 балл и лидирует в турнирной таблице ЛЧ

Кадры гостей:

В "Ливерпуле" травмированы центральный защитник Джо Гомез и нападающий Диогу Жота.

Также под вопросом полузащитник Кёртис Джонс, который не вышел на поле во втором тайме матча с "Лиллем" и пропустил поединок с "Ипсвичем".

С командой на матч не отправились Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Мак Аллистер, Гравеннберх, Собослаи, Диас и Салах.

Дисквалификаций на матч нет.

Последние пять матчей ПСВ и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев
  • 25.01.2025 ПСВ – Бреда 3:2 (Чемпионат Нидерландов)
  • 21.01.2025 Црвена Звезда – ПСВ 2:3 (ЛЧ)
  • 18.01.2025 Зволле – ПСВ 3:1 (Чемпионат Нидерландов)
  • 14.01.2025 ПСВ – Эксельсиор 3:3 (5:4 после д.в) (Кубок Нидерландов)
  • 11.01.2025 ПСВ – АЗ Алкмар 2:2 ((Чемпионат Нидерландов))
Последние пять встреч гостей
  • 25.01.2025 Ливерпуль – Ипсвич 4:1 (АПЛ)
  • 21.01.2025 Ливерпуль – Лилль 2:1 (ЛЧ)
  • 18.01.2025 Брентфорд – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 14.01.2025 Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
  • 11.01.2025 Ливерпуль – Аккрингтон 4:0 (Кубок Англии)
Очные встречи между соперниками

Последний раз команды встречались друг с другом на групповом этапе Лиги Чемпионов 16 лет назад. Нидерландский и английский клуб дважды встречались в группе и один раз в плей-офф.

  • 09.12.2008 ПСВ – Ливерпуль 1:3 (групповой этап ЛЧ)
  • 01.10.2008 Ливерпуль – ПСВ 3:1 (групповой этап ЛЧ)
  • 11.04.2007 Ливерпуль – ПСВ 1:0 (1/4 финала ЛЧ)
  • 03.04.2007 ПСВ – Ливерпуль 0:3 (1/4 финала ЛЧ)
  • 22.11.2006 Ливерпуль – ПСВ 2:0 (групповой этап ЛЧ)
  • 12.09.2006 ПСВ – Ливерпуль 0:0 (групповой этап ЛЧ)

Ориентировочные составы на матч:

  • "ПСВ": Бенитес – Мауро Жуниор, Боскальн, Обиспо, Ледезма – Шутен, Верман, Тиль – Ланг, Де Йонг, Бакайоко

  • "Ливерпуль": Келлехер – Брэдли, Кванса, Налло, Цимикас – Эндо, Мак Коннел, Ньони –Эллиот, Нуньес, Кьеза

Турнирная таблица Лиги Чемпионов

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 7 7 0 0 15-2 21
2

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 5 "Барселона"

 7 6 0 1 26-11 18
3

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 6 "Арсенал"

 7 5 1 1 14-2 16
4

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 7 "Интер"

 7 5 1 1 8-1 16
5

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 8"Атлетико"

 7 5 0 2 16-11 15
6

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 9 "Милан"

 7 5 0 2 13-9 15
7

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 10 "Аталанта"

 7 4 2 1 18-4 14
8

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 11 "Байер"

 7 4 1 2 13-7 13
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 12 "Астон Вилла"

 7 4 1 2 9-4 13
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 13 "Монако"

 7 4 1 2 13-10 13
11

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 14 "Фейеноорд"

 7 4 1 2 17-15 13
12

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 15 "Лилль"

 7 4 1 2 11-9 13
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 16 "Брест"

 7 4 1 2 10-8 13
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 17 "Боруссия"

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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 18 "Бавария"

 7 4 0 3 17-11 12
16

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 19 "Реал"

 7 4 0 3 17-12 12
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 20 "Ювентус"

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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 21 "Селтик"

 7 3 3 1 11-10 12
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 22 "ПСВ"

 7 3 2 2 13-10 11
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 24 "Бенфика"

 7 3 1 3 14-12 10
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 25 "Пари Сен-Жермен"

 7 3 1 3 10-8 10
23

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 26 "Спортинг"

 7 3 1 3 12-11 10
24

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 27 "Штутгарт"

 7 3 1 3 12-13 10
25

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 28 "Манчестер Сити"

 7 2 2 3 15-13 8
26

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 29 "Динамо"

 7 2 2 3 10-18 8
27

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 30 Шахтер

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28

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 31 "Болонья"

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29

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 32 "Спарта"

 7 1 1 5 7-19 4
30

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 33 "РБ Лейпциг"

 7 1 0 6 8-14 3
31

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 34 "Жирона"

 7 1 0 6 4-11 3
32

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 35 "Црвена Звезда"

 7 1 0 6 12-22 3
33

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 36 "Штурм"

 7 1 0 6 4-14 3
34

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 37 "Зальцбург"

 7 1 0 6 4-23 3
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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 38 "Слован"

 7 0 0 7 6-24 0
36

Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 39 "Янг Бойз"

 7 0 0 7 3-23 0

Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Ливерпуль

Favbet
2.21
3.65
3.20
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Прогноз на матч ПСВ - Ливерпуль от UA-Футбол

Обе команды атакующие и не любят сидеть в защите. Однако, "Ливерпуль" оставил основную команду готовиться к матчу с "Борнмутом". Если атака "мерсисайдцев" более-менее опытная, то защита и центр поля ослаблены.

"Ливерпуль" в этой Лиге Чемпионов пропустил 2 гола, но в чемпионате у „мерсисайдцев“ пропущен 21 гол. "ПСВ" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов пропустил 10 голов. С учетом ротации, "Ливерпуль" пропустит еще

Прогноз: Обе команды забьют и ТБ 2,5 (кф 1,76)

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