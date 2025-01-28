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Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
У нидерландской команды свои задачи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 8-й тур
29 января, 22:00. "ПСВ стэдиум" (Эйндховен)
Главный арбитр: Тобиас Штиллер
Прямая трансляция: Megogo Футбол 8
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Арне Слот возвращается в Нидерланды. К матчу против "ПСВ" "Ливерпуль" подходит на первом месте. Английский клуб уже железно в ТОП-2 и может немножко расслабиться.
У "ПСВ" борьба за плей-офф. Им нужны очки.
Новости ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)
Чемпионат Нидерландов продолжается и "ПСВ" в нём лидер.49 очков, преимущество в 4 балла над "Аяксом", но у столичного клуба матч в запасе.
В национальном чемпионате "ПСВ" перед еврокубками победил "Бреду" со счётом 3:2, которая на девятом месте в таблице.
Прошлый матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" "ПСВ" выиграл, забив в первом тайме 3 гола. Нидерландский клуб в 7-ми матчах набрал 11 очков и расположился на 19-м месте.
Кадры хозяев
На этот матч дисквалифицирован центральный защитник Раян Фламинго, получивший красную карточку на 50-й минуте матча против "Црвены Звезды".
Из-за травм не помогут центральный защитник Адамо Нагало и нападающий Коухаиб Дриух
Новости Ливерпуля (Ливерпуль, Англия)
АПЛ в самом разгаре. "Ливерпуль" обыграл одного из аутсайдеров турнира "Ипсвич Таун" и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая второй "Арсенал" на 6 баллов с игрой в запасе.
"Ливерпуль" в 7-ми матчах Лиги Чемпионов набрал 21 балл и лидирует в турнирной таблице ЛЧ
Кадры гостей:
В "Ливерпуле" травмированы центральный защитник Джо Гомез и нападающий Диогу Жота.
Также под вопросом полузащитник Кёртис Джонс, который не вышел на поле во втором тайме матча с "Лиллем" и пропустил поединок с "Ипсвичем".
С командой на матч не отправились Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Мак Аллистер, Гравеннберх, Собослаи, Диас и Салах.
Дисквалификаций на матч нет.
Последние пять матчей ПСВ и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 25.01.2025 ПСВ – Бреда 3:2 (Чемпионат Нидерландов)
- 21.01.2025 Црвена Звезда – ПСВ 2:3 (ЛЧ)
- 18.01.2025 Зволле – ПСВ 3:1 (Чемпионат Нидерландов)
- 14.01.2025 ПСВ – Эксельсиор 3:3 (5:4 после д.в) (Кубок Нидерландов)
- 11.01.2025 ПСВ – АЗ Алкмар 2:2 ((Чемпионат Нидерландов))
Последние пять встреч гостей
- 25.01.2025 Ливерпуль – Ипсвич 4:1 (АПЛ)
- 21.01.2025 Ливерпуль – Лилль 2:1 (ЛЧ)
- 18.01.2025 Брентфорд – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 14.01.2025 Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
- 11.01.2025 Ливерпуль – Аккрингтон 4:0 (Кубок Англии)
Очные встречи между соперниками
Последний раз команды встречались друг с другом на групповом этапе Лиги Чемпионов 16 лет назад. Нидерландский и английский клуб дважды встречались в группе и один раз в плей-офф.
- 09.12.2008 ПСВ – Ливерпуль 1:3 (групповой этап ЛЧ)
- 01.10.2008 Ливерпуль – ПСВ 3:1 (групповой этап ЛЧ)
- 11.04.2007 Ливерпуль – ПСВ 1:0 (1/4 финала ЛЧ)
- 03.04.2007 ПСВ – Ливерпуль 0:3 (1/4 финала ЛЧ)
- 22.11.2006 Ливерпуль – ПСВ 2:0 (групповой этап ЛЧ)
- 12.09.2006 ПСВ – Ливерпуль 0:0 (групповой этап ЛЧ)
Ориентировочные составы на матч:
- "ПСВ": Бенитес – Мауро Жуниор, Боскальн, Обиспо, Ледезма – Шутен, Верман, Тиль – Ланг, Де Йонг, Бакайоко
- "Ливерпуль": Келлехер – Брэдли, Кванса, Налло, Цимикас – Эндо, Мак Коннел, Ньони –Эллиот, Нуньес, Кьеза
Турнирная таблица Лиги Чемпионов
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|
"Реал"
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|
"ПСВ"
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|
"Динамо"
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|
"Жирона"
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|
"Штурм"
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Ливерпуль
Прогноз на матч ПСВ - Ливерпуль от UA-Футбол
Обе команды атакующие и не любят сидеть в защите. Однако, "Ливерпуль" оставил основную команду готовиться к матчу с "Борнмутом". Если атака "мерсисайдцев" более-менее опытная, то защита и центр поля ослаблены.
"Ливерпуль" в этой Лиге Чемпионов пропустил 2 гола, но в чемпионате у „мерсисайдцев“ пропущен 21 гол. "ПСВ" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов пропустил 10 голов. С учетом ротации, "Ливерпуль" пропустит еще
Прогноз: Обе команды забьют и ТБ 2,5 (кф 1,76)
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