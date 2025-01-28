Фаворит известен или непредсказуемый поединок? ПСВ - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов, 8-й тур

29 января, 22:00. "ПСВ стэдиум" (Эйндховен)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер

Прямая трансляция: Megogo Футбол 8

Трансляция матча В эфире Смотреть матч ПСВ - Ливерпуль Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Арне Слот возвращается в Нидерланды. К матчу против "ПСВ" "Ливерпуль" подходит на первом месте. Английский клуб уже железно в ТОП-2 и может немножко расслабиться.

У "ПСВ" борьба за плей-офф. Им нужны очки.

Новости ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

Чемпионат Нидерландов продолжается и "ПСВ" в нём лидер.49 очков, преимущество в 4 балла над "Аяксом", но у столичного клуба матч в запасе.

В национальном чемпионате "ПСВ" перед еврокубками победил "Бреду" со счётом 3:2, которая на девятом месте в таблице.

Прошлый матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" "ПСВ" выиграл, забив в первом тайме 3 гола. Нидерландский клуб в 7-ми матчах набрал 11 очков и расположился на 19-м месте.

Кадры хозяев

На этот матч дисквалифицирован центральный защитник Раян Фламинго, получивший красную карточку на 50-й минуте матча против "Црвены Звезды".

Из-за травм не помогут центральный защитник Адамо Нагало и нападающий Коухаиб Дриух

Новости Ливерпуля (Ливерпуль, Англия)

АПЛ в самом разгаре. "Ливерпуль" обыграл одного из аутсайдеров турнира "Ипсвич Таун" и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая второй "Арсенал" на 6 баллов с игрой в запасе.

"Ливерпуль" в 7-ми матчах Лиги Чемпионов набрал 21 балл и лидирует в турнирной таблице ЛЧ

Кадры гостей:

В "Ливерпуле" травмированы центральный защитник Джо Гомез и нападающий Диогу Жота.

Также под вопросом полузащитник Кёртис Джонс, который не вышел на поле во втором тайме матча с "Лиллем" и пропустил поединок с "Ипсвичем".

С командой на матч не отправились Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Мак Аллистер, Гравеннберх, Собослаи, Диас и Салах.

Дисквалификаций на матч нет.

Последние пять матчей ПСВ и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

25.01.2025 ПСВ – Бреда 3:2 (Чемпионат Нидерландов)

21.01.2025 Црвена Звезда – ПСВ 2:3 (ЛЧ)

18.01.2025 Зволле – ПСВ 3:1 (Чемпионат Нидерландов)

14.01.2025 ПСВ – Эксельсиор 3:3 (5:4 после д.в) (Кубок Нидерландов)

11.01.2025 ПСВ – АЗ Алкмар 2:2 ((Чемпионат Нидерландов))

Последние пять встреч гостей

25.01.2025 Ливерпуль – Ипсвич 4:1 (АПЛ)

21.01.2025 Ливерпуль – Лилль 2:1 (ЛЧ)

18.01.2025 Брентфорд – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

14.01.2025 Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

11.01.2025 Ливерпуль – Аккрингтон 4:0 (Кубок Англии)

Очные встречи между соперниками

Последний раз команды встречались друг с другом на групповом этапе Лиги Чемпионов 16 лет назад. Нидерландский и английский клуб дважды встречались в группе и один раз в плей-офф.

09.12.2008 ПСВ – Ливерпуль 1:3 (групповой этап ЛЧ)

01.10.2008 Ливерпуль – ПСВ 3:1 (групповой этап ЛЧ)

11.04.2007 Ливерпуль – ПСВ 1:0 (1/4 финала ЛЧ)

03.04.2007 ПСВ – Ливерпуль 0:3 (1/4 финала ЛЧ)

22.11.2006 Ливерпуль – ПСВ 2:0 (групповой этап ЛЧ)

12.09.2006 ПСВ – Ливерпуль 0:0 (групповой этап ЛЧ)

Ориентировочные составы на матч:

"ПСВ": Бенитес – Мауро Жуниор, Боскальн, Обиспо, Ледезма – Шутен, Верман, Тиль – Ланг, Де Йонг, Бакайоко

"Ливерпуль": Келлехер – Брэдли, Кванса, Налло, Цимикас – Эндо, Мак Коннел, Ньони –Эллиот, Нуньес, Кьеза

Турнирная таблица Лиги Чемпионов

Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Ливерпуль

Прогноз на матч ПСВ - Ливерпуль от UA-Футбол

Обе команды атакующие и не любят сидеть в защите. Однако, "Ливерпуль" оставил основную команду готовиться к матчу с "Борнмутом". Если атака "мерсисайдцев" более-менее опытная, то защита и центр поля ослаблены.

"Ливерпуль" в этой Лиге Чемпионов пропустил 2 гола, но в чемпионате у „мерсисайдцев“ пропущен 21 гол. "ПСВ" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов пропустил 10 голов. С учетом ротации, "Ливерпуль" пропустит еще

Прогноз: Обе команды забьют и ТБ 2,5 (кф 1,76)