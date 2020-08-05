Лудомания: как выявить и победить игровую зависимость

Лудомания — это зависимость, развивающаяся в результате чрезмерного увлечения азартными играми. На поздних стадиях она превращается в настоящее психическое расстройство, требующее продолжительного комплексного лечения. Неумение контролировать свое игровое поведение приводит к серьезным материальным, физическим и социальным проблемам.

Причины и признаки игромании

Зависимость от игровых автоматов и букмекерских ставок развивается постепенно. Нормально, если человек развлекается, получая удовольствие от разовых выигрышей и легко относясь к неудачам. Но как только процесс начинает приобретать особую значимость, можно говорить о том, что игрок попал в зону риска. Становиться рабами азарта взрослым людям «помогают»:

чрезмерная увлеченность компьютерными играми в детском и подростковом возрасте;

недовольство материальным положением и социальным признанием (повышенная значимость денег для ощущения самоуважения);

вера в «счастливую звезду» (рано или поздно все будет, нужно лишь проявить терпение);

потребность в острых ощущениях;

отсутствие рядом людей, за которых переживаешь и чувствуешь ответственность.

Обнаружить зависимость от азартных игр у близкого человека бывает непросто. Чтобы сделать ставку, сегодня не нужно каждый день выходить из дома. Оплатить доступ к онлайн-играм можно через любой электронный сервис, а если нет денег — в сети полно компаний, готовых мгновенно предоставить микрозайм. То есть азартный игрок может скрывать плачевное финансовое состояние вплоть до момента, когда членам его семьи начнут поступать угрозы от коллекторов.

Игровая зависимость у мужчин и женщин может развиваться без ярких внешних проявлений, но все-таки есть признаки, позволяющие распознать проблему на ранней стадии. Первый симптом: человек стал больше времени проводить за компьютером или со смартфоном и при этом часто пребывает в состояния возбуждения. На вопрос, чем он там занимается, отвечает расплывчато. Появляются раздражительность, скрытность, нарушения сна и другие психосоматические симптомы.

Реально ли вовремя остановиться?

Если не начать лечение игровой зависимости на ранней стадии, последствия не заставят себя ждать:

под угрозой оказываются близкие межличностные отношения;

возрастает вероятность потерять работу;

возникают проблемы с кредиторами, некоторые из которых готовы прибегнуть даже к физическому насилию;

снятие стресса с помощью алкоголя и наркотиков приводит к привыканию и соответствующим физическим последствиям.

Уверены, что игровая зависимость — это не про вас? Вы точно не увлекаетесь настолько, чтобы сразу отыгрываться после неудачи или занимать деньги на ставку, не понимая, как их отдавать? Замечательно, но динамика развития зависимости часто такова, что переход в разряд игроманов совершенно незаметен.

Что такое правильно-неправильно, каждому из нас рассказывают с детства. Тем не менее многие становятся преступниками и коррупционерами, будучи при этом незлыми и вполне совестливыми людьми. Нужно быть честным перед собой. Если вы каждый день заходите на сайты букмекеров или онлайн-казино, зависимость от азартных игр точно есть.

Можно уверять себя, что сможешь бросить в любой момент, но в действительности на такой шаг способны лишь единицы. Стоит попробовать хотя бы на время отказаться от привычного образа жизни. Если во время паузы повышенная потребность в азарте не проявляется, можно себя поздравить. Если нет — нужно признать проблему и начать с ней бороться.

Как и где лечат игроманию

На поздних этапах развития болезни лудоманы нуждаются в профессиональном лечении. Методы терапии схожи с теми, что применяют при реабилитации наркоманов и алкоголиков. Обычно применяют комплексный подход. Главное внимание уделяется психологии: человека учат управлять своими эмоциями и заново налаживать социальные связи. Иногда используют кодирование и гипноз.

Лечение игровой зависимости предусматривает и прием медикаментов. Лекарства необходимы, чтобы нормализовать внутренние процессы. Подобной терапии лучше избегать, но в ряде случаев без этого не обойтись. Также очень важна профилактика. Как и при лечении наркомании или алкоголизма, без искренней помощи родных и друзей справиться с проблемой очень сложно.

Лудомания — болезнь, официально признанная ВОЗ, поэтому заниматься ею должны профессионалы. Прежде чем обращаться к врачу, стоит удостовериться в его квалификации и наличии разрешения на подобную деятельность. Проходимцев, обещающих полностью излечить от беспокойной игры за «энную» сумму, тоже хватает.

Терапия бывает:

групповой (особой популярностью пользуются программы на основе методики «12 шагов»);

индивидуальной;

под постоянным присмотром врачей в лечебнице.

FAQ

Отличается ли игровая зависимость у мужчин и женщин?

Представительницы слабого пола реже подвержены игромании, но зависимость у них развивается глубже. Чаще всего это связано с психологическими трудностями и желанием отодвинуть их на второй план во время игры.

Что делать, если на счетах БК остались деньги?

Достаточно подать заявку на вывод средств. Для дополнительной страховки можно написать заявление о закрытии аккаунта с просьбой внести пользователя в черный список.

Можно ли принудительно вылечить человека от лудомании?

В некоторых ситуациях у родных и близких не остается другого выхода. Однако окончательно победить зависимость от игровых автоматов или казино можно только тогда, когда человек сам этого захочет.