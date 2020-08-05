Как делать ставки на хоккей: разновидности и популярные стратегии

Ставки на хоккей не так популярны, как прогнозы на футбольные, теннисные и баскетбольные матчи, но поклонников у этого вида спорта хватает. Профессиональные беттеры работают в основном с НХЛ и КХЛ — двумя сильнейшими лигами планеты. У большинства игроков повышенный интерес к ледовым сражениям появляется только во время мировых чемпионатов, олимпиад и других крупных международных турниров.

Виды хоккейных ставок

Любителям делать классические ставки хоккей предоставляет полный спектр возможностей. В линиях ведущих букмекерских контор можно найти все виды традиционных пари:

на исход поединка;

тотал;

с форой.

Исход

Здесь нужно угадать, какая команда победит (1 — на хозяев, 2 — на гостей). Также можно поставить на ничью (Х) или любой положительный результат для одного из соперников (1Х или Х2). На двойной исход коэффициенты меньше, чем на обычный. Принимаемые на хоккей ставки обычно подсчитывают по итогам основного времени, пусть даже матч еще не завершен. Этот момент всегда нужно уточнять.

Фора

Эта разновидность пари хорошо известна каждому, кто регулярно играет на букмекерских сайтах. Существует несколько вариантов форы (гандикапа):

Положительная. Ставка типа Ф1 (+1.5) означает выплату при условии, что хозяева проиграют только минимально или добудут ничью/победу.

Отрицательная. Такие ставки на хоккей предполагают победу фаворита с определенной разницей. Например Ф1 (-2.5) требует от первой команды выигрыша с перевесом в 3 и больше шайб.

Нулевая. Эта фора повышает надежность прогноза на фаворита. В случае ничьей игрок получит возврат.

Азиатская. Показатель форы может выражаться целым числом (есть вероятность возврата) или заканчиваться на 0.5. При азиатском гандикапе используется окончание 0.25 или 0.75. Сама ставка делится на две равные части с разными форами. Например, с 1000 грн на Ф1 (+1.75) получаются пари по 500 грн на Ф1 (+2) и Ф1 (+1.5).

Тотал

У каждого игрока своя стратегия ставок на хоккей, и она может предусматривать активную игру на тоталах. Букмекер определяет конкретный статистический показатель: количество шайб, удалений, штрафных минут и т. д. Беттер должен указать, превысят команды этот уровень (тотал больше) или нет (тотал меньше). Если установлено целое число, возможен возврат. Тотал бывает общим и индивидуальным. Во втором случае подсчитывается результат конкретной команды или спортсмена.

Популярные стратегии

Для регулярно делающих ставки на хоккей стратегия имеет важнейшее значение. Можно использовать как классические системы, так и узконаправленные схемы, разработанные на их основе. Рассмотрим несколько популярных вариантов:

догон ничьей в периоде;

ТБ 6.5;

экспресс из «верных» ставок;

прогнозы на гол в конце основного времени.

Догон ничьей — простая стратегия ставок на хоккей, основанная на том факте, что периоды часто завершаются паритетом. Если прогноз на первую треть основного времени не сыграл, нужно поставить на следующую с таким расчетом, чтобы потенциальная прибыль с избытком покрыла проигрыш, и т. д. Как только результат достигнут, из серии уходят.

ТБ 6.5 — стратегия на хоккей повышенной результативности. Когда встречаются атакующие команды, вероятность того, что они на двоих забьют 7 и больше шайб, достаточно велика. На длинной дистанции данная система способна приносить неплохие денежные бонусы.

Ценители надежной игры могут делать групповые ставки на хоккей. Экспрессы составляются из прогнозов с маленькими коэффициентами (например, ТБ 1 или обе забьют). Рекомендуется брать не больше 4 событий.

Что касается ставок на гол в конце игры, то эта схема наиболее эффективна, когда за несколько минут до финальной сирены одна из команд минимально проигрывает. В таких случаях часто снимают вратаря, что увеличивает вероятность шайбы в каждые из ворот.

Плюсы и минусы хоккейных ставок

Почему ставки на хоккей сегодня не так популярны, как футбольные и теннисные? Во-первых, этот вид спорта менее интересен массовому украинскому зрителю. Уровень внутреннего первенства больше соответствует соревнованиям любителей, а сборная давно не претендует на попадание в элитный мировой дивизион.

Букмекеры тоже не слишком поощряют интерес игроков. Зачастую линия включает лишь основные ставки на заметные международные турниры и НХЛ/КХЛ. Маржа здесь обычно выше, чем в футболе или баскетболе, при этом лимиты нередко занижены. Конечно, хватает исключений, но поиск подходящего места для игры потребует усилий.

При всех перечисленных недостатках для многих любителей делать ставки хоккей является достаточно привлекательным. Причины:

Непредсказуемость результатов. В НХЛ аутсайдер всегда способен обыграть фаворита. Это затрудняет работу букмекеров и дает беттерам дополнительные возможности.

Динамичность. Даже в матчах, по ходу которых одна из команд крупно побеждает, ситуация может перевернуться на 180 градусов. В live-режиме количество перспективных вариантов для игрока особенно велико.

Насыщенный календарь. В НХЛ и КХЛ игры идут почти без перерывов. Когда сезон там окончен, можно обратить внимание на европейские чемпионаты.

FAQ

Что стоит учитывать в предматчевом анализе?

Существует ряд ключевых факторов: текущая форма команд, ситуация с травмированными, история личных противостояний, мотивация соперников. Значение также имеют параметры игровой площадки.

Что лучше — прематч или лайв?

Почти каждая стратегия на хоккей в лайве предусматривает первую ставку до стартового свистка, так что предматчевый анализ в любом случае необходим. В live-режиме часто возникают вилки, но такие выигрыши нередко заканчиваются возвратом или даже полным отказом от игры.

Какую БК выбрать?

Рейтинг букмекеров есть на каждом портале, посвященном ставкам. Для полноценной игры рекомендуется завести минимум 3–4 аккаунта на разных сайтах.